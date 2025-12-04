Hay una tendencia que nació en Perú pero comenzó a expandirse con fuerza en Colombia, y es la creación de listas públicas donde usuarios denuncian a presuntos hombres infieles, incluyendo datos como nombre, ciudad, edad, redes sociales e incluso fotografías.

Esto empezó como una dinámica viral en TikTok y X pero rápidamente escaló a una controversia nacional por los riesgos legales y de seguridad que implica exponer información personal sin autorización ni verificación.

Y es que el pasado martes 2 de diciembre comenzó a circular un formulario en el que cualquier usuario podía ingresar datos de un supuesto “infiel”. Aunque el enlace original fue eliminado, la tendencia ya se había replicado en nuevos formularios y hojas de cálculo que recopilan cientos de testimonios, algunos de ellos mencionando no solo infidelidades, sino episodios de manipulación y maltrato.

Por si estás conociendo a alguien y tu sexto sentido se te activa, aquí dijo el excel por regiones👇🏻



INFIELES COLOMBIA - Google Drive https://t.co/w5qVn5frf5 — Catalina por Dios ™ (@CataChaparro) December 2, 2025

Para muchos, se trata de una forma de denuncia social; para otros, un acto irresponsable que puede convertirse en difamación digital y poner en riesgo a personas inocentes que no tienen nada que ver con la situación.

En shock con el excel de los manes infieles en Colombia, los exponian con pruebas y todo que metían cacho y más de una se enteró que sus novios estaban ahí y se dieron cuentan de que no eran la oficial sino que eran el cacho, en shock pic.twitter.com/tcaWO7ImoY — Lis 🇨🇴 ੈ✩ (@Sunday_gfriend) December 3, 2025

Publicar datos personales acarrea demandas

Sin embargo, se volvió tendencia en todas las redes sociales. Expertos advierten que publicar datos personales sin consentimiento puede acarrear demandas, violar normas de protección de datos y generar daños reputacionales irreparables.

Mientras tanto los usuarios se “divierten” con algunos de los relatos de las mujeres que cuentan las infidelidades de los hombres y los ‘memes’ que inundad las redes.

Me dio curiosidad y fui a ver la lista de infieles y encontré a 3 de mis amigos y a mi primo. pic.twitter.com/OzQKKiSatr — Alice 𓆗 (@taybolera_1989) December 3, 2025

➡️ “Colombia” 🇨🇴

Porque crearon su propio formulario con datos e información de personas infieles, ya van 397 nombres, fotos y pruebas… y hay un link para seguir sumando. 🔥😈



pic.twitter.com/oGgXPolPLb — TENDENCIAS VIRALES (@TendenciaViralX) December 3, 2025