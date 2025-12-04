Hay una tendencia que nació en Perú pero comenzó a expandirse con fuerza en Colombia, y es la creación de listas públicas donde usuarios denuncian a presuntos hombres infieles, incluyendo datos como nombre, ciudad, edad, redes sociales e incluso fotografías.
Esto empezó como una dinámica viral en TikTok y X pero rápidamente escaló a una controversia nacional por los riesgos legales y de seguridad que implica exponer información personal sin autorización ni verificación.
Y es que el pasado martes 2 de diciembre comenzó a circular un formulario en el que cualquier usuario podía ingresar datos de un supuesto “infiel”. Aunque el enlace original fue eliminado, la tendencia ya se había replicado en nuevos formularios y hojas de cálculo que recopilan cientos de testimonios, algunos de ellos mencionando no solo infidelidades, sino episodios de manipulación y maltrato.
Para muchos, se trata de una forma de denuncia social; para otros, un acto irresponsable que puede convertirse en difamación digital y poner en riesgo a personas inocentes que no tienen nada que ver con la situación.
Publicar datos personales acarrea demandas
Sin embargo, se volvió tendencia en todas las redes sociales. Expertos advierten que publicar datos personales sin consentimiento puede acarrear demandas, violar normas de protección de datos y generar daños reputacionales irreparables.
Mientras tanto los usuarios se “divierten” con algunos de los relatos de las mujeres que cuentan las infidelidades de los hombres y los ‘memes’ que inundad las redes.