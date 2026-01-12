La Tierra cuenta con un campo magnético que es clave para la vida en la superficie. Este campo es generado por líquidos ricos en hierro en el núcleo del planeta y funciona principalmente como un escudo protector contra la radiación cósmica y el viento solar.

El campo provoca lo que se conoce como un dipolo magnético, un sistema similar a una barra de imán con un polo norte y un polo sur.

Los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI), de Estados Unidos, explican que los polos magnéticos se entienden comúnmente como posiciones en la superficie terrestre donde el campo geomagnético es vertical, es decir, perpendicular al elipsoide.

“Estas posiciones norte y sur, llamadas polos de inclinación, no necesitan ser (y actualmente no lo son) antípodas”, detallan.

Se sabe desde hace tiempo que los polos de inclinación migran con el tiempo. En 1831, James Clark Ross localizó la posición del polo norte en el norte de Canadá, pero a lo largo de las décadas se ha desplazado. De hecho, el estudio más reciente determinó que el polo se desplaza aproximadamente al nornoroeste a una velocidad de 55 km por año, según NCEI.

Dicho desplazamiento del polo magnético tiene impactos directos en la navegación marítima y aeronáutica, pues las brújulas tradicionales, cuya aguja imantada se enfila con las líneas invisibles del campo magnético terrestre, necesitan entonces que las cartas náuticas sean ajustadas para garantizar su funcionalidad.

Lo cierto es que las aeronaves actualmente basan sus rutas en sistemas satelitales como el GPS, pero la información magnética sigue siendo clave para algunos procesos de aproximación y aterrizaje.

Las más recientes variaciones en el desplazamiento del polo norte magnético han tenido una velocidad inusualmente rápida, lo cual ha requerido la actualización del World Magnetic Model 2025 (Modelo magnético mundial 2025).

Este es un modelo estándar para sistemas de referencia de navegación, actitud y rumbo que utilizan el campo geomagnético. El MMM también se utiliza en aplicaciones civiles, como los sistemas de navegación y rumbo.

Los científicos han detectado que el polo norte magnético se ha desplazado de tal manera que ya se ubica más cerca de Siberia que del Ártico canadiense, suponiendo un alejamiento de 2.200 kilómetros desde el punto donde se ubicaba en 1831.