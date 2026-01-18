La NASA hará una exploración espacial con la misión Artemis II, el viaje que marcará el regreso del ser humano a las cercanías de la Luna después de más de medio siglo.

El despegue está previsto para el 6 de febrero desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y llevará a cuatro astronautas.

Será una travesía de 10 días que los llevará más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación en la historia moderna.

La misión utilizará el gigantesco cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orión, diseñada para transportar humanos al espacio profundo. A diferencia de futuras misiones, Artemis II no aterrizará en la superficie lunar, pero será una prueba crucial para validar todos los sistemas que permitirán volver a caminar sobre la Luna en los próximos años.

A bordo viajarán los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, junto al canadiense Jeremy Hansen. Su travesía será histórica por múltiples razones, pues será la primera vez que una mujer, una persona afrodescendiente y un astronauta canadiense viajen más allá de la órbita terrestre rumbo a la Luna.

Durante la misión, la nave Orión realizará un sobrevuelo alrededor de la cara oculta del satélite natural en una trayectoria conocida como “retorno libre”, un recorrido que aprovecha la gravedad lunar para guiar la nave de regreso a la Tierra de forma segura. Este tipo de ruta permite que, ante cualquier eventualidad, la tripulación pueda regresar sin necesidad de maniobras complejas.

A lo largo del viaje, los astronautas pondrán a prueba los sistemas de navegación, propulsión, comunicación, control térmico y soporte vital. También evaluarán cómo se comporta la nave con tripulación a bordo durante varios días en el espacio profundo, algo fundamental para las futuras misiones que sí descenderán sobre la superficie lunar.

La misión también podría romper un récord histórico. Dependiendo de la trayectoria final, Artemis II podría superar la distancia máxima alcanzada por humanos desde la Tierra, marca establecida por el Apolo 13 en 1970, cuando la tripulación alcanzó más de 400.000 kilómetros.

Este vuelo representa el paso más importante del programa Artemis, cuyo objetivo final es establecer una presencia humana sostenible en la Luna y utilizarla como plataforma para futuras misiones a Marte. Artemis II será el ensayo general antes del regreso definitivo del ser humano al suelo lunar, previsto para finales de esta década.