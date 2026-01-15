La misión Crew-11 de la NASA amerizó con éxito este jueves en el océano frente a la costa de San Diego (California, EE.UU.), tras tener que anticipar su regreso desde la Estación Espacial Internacional (EEI) por una emergencia médica que afectó a uno de sus cuatro tripulantes.

Después de un viaje de casi once horas, la cápsula Dragon de SpaceX, que se desacopló de la estación espacial el miércoles a las 22:20 GMT (17:20 EST), se posaba sobre el agua a las 8:41 GMT (3:41 EST), en un amerizaje perfecto sobre un océano calmado y unas excelentes condiciones marítimas.

“Welcome home, Crew-11!”, eran las palabras de bienvenida del centro de control de la NASA para los astronautas de la Crew-11, Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, quienes han permanecido 165 días en el laboratorio orbital y 167 en el espacio.

Con la ayuda de cuatro paracaídas, la cápsula logró desacelerar y amerizar de manera segura en el océano donde un buque de recuperación esperaba para asegurar la Dragon, subirla a bordo y desembarcar a los astronautas.

Unos cuarenta minutos después de amerizar, se abrían las puertas de la cápsula y salía la tripulación. Algo débiles por el tiempo pasado en el espacio en condiciones de microgravedad, los cuatro astronautas salieron de la Dragon sonrientes y en aparentes buenas condiciones.

El primero en hacerlo, a las 9:28 GMT (4:28 EST), fue Mike Fincke, quien tras saludar a las cámaras fue trasladado en camilla al interior del buque donde toda la tripulación pasará un examen médico inicial rutinario. Minutos después salían Zena Cardman, Kimiya Yui y Oleg Platonov.

En una rueda de prensa posterior al amerizaje, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo que la tripulación ha regresado antes de lo previsto “por precaución” y que todos ellos se encontraban “bien y con buen ánimo”.

Isaacman explicó que “las condiciones médicas serias” de uno de los tripulantes ha obligado a traerlos de regreso, y que la situación exigía “los cuidados apropiados” que solo se pueden garantizar en un hospital en tierra, y aseguró que la NASA dará más información “en el momento adecuado”.

“Es la primera vez que hemos tenido que regresar ligeramente antes de lo previsto pero la NASA estaba preparada y la tripulación respondió rápida y profesionalmente” porque precisamente para afrontar estos imprevistos la agencia se prepara “para lo inesperado”, subrayó.

Por su parte, el subdirector adjunto de Operaciones Espaciales de la NASA, Joel Montalbano, explicó que los cuatro tripulantes serán trasladados a tierra desde el buque hasta un hospital en San Diego donde pasarán la noche, descansarán y se recuperarán “de un largo día”.

Lo previsible es que este viernes los cuatro tripulantes reciban el alta y sean trasladados a Houston para completar la misión, añadió Isaacman.

Pese a las circunstancias, “la misión ha sido un éxito” y en estos cinco meses de trabajo, “la tripulación ha realizado 850 horas de estudios científicos” que ayudarán a avanzar a la exploración espacial y a la vida en la Tierra y que tendrán aplicaciones médicas e industriales, ha destacado el máximo responsable de la NASA.

Un regreso anticipado

El pasado 8 de enero, la NASA anunció su decisión de adelantar el fin de la misión y traer de vuelta a la Tierra a los cuatro miembros de la tripulación, uno de ellos afectado por un problema médico del que no se han dado más detalles, salvo que se encuentra estable.

Es la primera vez que una misión de la EEI en operación permanente regresa antes de tiempo por la salud de uno de sus miembros porque, aunque la estación cuenta con equipos médicos avanzados, los diagnósticos complejos deben realizarse en tierra.

La misión que ha adelantado su retorno dos semanas respecto al calendario original -contemplaba una estancia de seis meses en órbita- ha obligado a cancelar la primera caminata espacial de este año que estaba prevista para este jueves.

Tras la salida de la Crew-11, tres tripulantes permanecen a bordo de la EEI, bajo el mando del ruso de Roscosmos Serguéi Kud-Sverchkov, quien ha asumido el mando como comandante del laboratorio orbital en sustitución de Fincke.

La Crew-12, la próxima misión, también de cuatro tripulantes -entre ellos la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot-, tiene previsto su lanzamiento desde Florida a mediados de febrero, lo que permitirá restablecer el número habitual de astronautas en la estación.