Con una asistencia que superó los 95.000 visitantes durante sus 10 días de programación, FAREX 2026 concluyó consolidándose como uno de los eventos de artesanía, diseño, moda y emprendimiento creativo más relevantes del país y como una plataforma clave para el fortalecimiento del turismo cultural en Cartagena.

Entre el 3 y el 12 de enero, el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias se convirtió en un punto de encuentro para residentes, turistas nacionales e internacionales que encontraron en la feria una experiencia que integró tradición, innovación y sostenibilidad.

La feria reunió a 250 expositores, de los cuales el 60 % fueron maestros artesanos de distintas regiones de Colombia, acompañados por diseñadores de moda, joyería y emprendimientos creativos que reflejaron la diversidad del sector.

Cerca del 45 % de los participantes provenían del Caribe colombiano, con una presencia destacada de artesanos y empresarios apoyados por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Marca Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena, junto a delegaciones de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cúcuta.

A esta muestra se sumaron invitados internacionales de países como India, Perú, Indonesia, Pakistán y Egipto, ampliando el diálogo cultural y comercial de la feria.

En términos económicos, FAREX 2026 reportó un crecimiento estimado del 15 % en el volumen de ventas frente a su edición anterior, con la mayoría de los expositores cumpliendo o superando sus expectativas comerciales.

Entre los casos destacados se encuentra la participación de estudiantes emprendedores de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena – UMAYOR, cuyos proyectos surgieron desde procesos académicos orientados al emprendimiento y lograron una positiva acogida del público.

De igual manera, los artesanos de Cartagena y Bolívar, así como empresarios locales respaldados por entidades institucionales, se posicionaron por la calidad, innovación y proyección de sus propuestas.

El impacto de la feria trascendió el ámbito comercial. FAREX 2026 generó aproximadamente 560 empleos indirectos relacionados con logística, montaje, producción y operación del evento, y contribuyó a la dinamización de sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios, fortaleciendo la economía local en una de las temporadas turísticas más importantes del año.

Cortesía FAREX

Cabe destacar que la articulación con aliados estratégicos como Coca-Cola Colombia, Latam, Plus Ultra, Bancolombia, Comfenalco, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena, la Cámara de Comercio de Cartagena, El Concurso Nacional de Belleza, Cine Colombia y hoteles de la ciudad permitió ampliar la visibilidad de los emprendedores, generar espacios de formación y asesoría empresarial y seguir posicionando a Cartagena como un destino ferial y cultural.

“FAREX es una plataforma que demuestra que la artesanía, el diseño y el emprendimiento creativo no solo preservan la identidad cultural del país, sino que también generan oportunidades reales de desarrollo para las comunidades. Esta edición confirma que cuando el talento se articula con aliados y ciudad, el impacto es colectivo y sostenible”, señaló Chica Morales, directora de FAREX.

Como cierre de esta edición, FAREX 2026 incorporó innovaciones que fortalecieron su propuesta cultural y ambiental, entre ellas el FAREX Fashion Sunset, una puesta en escena al atardecer que conectó moda, artesanía y ciudad, y los talleres de reciclaje creativo desarrollados junto a Coca-Cola Colombia, que promovieron prácticas de economía circular y sensibilización ambiental.

Con este balance, la feria reafirma su compromiso con la creatividad consciente y su papel como una de las grandes citas culturales del inicio de año en Cartagena.

