El ciclismo de pista del Atlántico vuelve a proyectarse en el escenario internacional con Cristian Ortega Fontalvo, quien representará a Colombia en las paradas de la Copa Mundo de Pista que se disputarán en Asia durante el mes de abril.

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El corredor iniciará su participación en Hong Kong (China), del 17 al 19 de abril, y posteriormente competirá en Malasia, del 24 al 26 de abril, en el Velódromo Nacional de Nilai, en dos citas que reúnen a los mejores exponentes del ciclismo de pista a nivel mundial.

Ortega hará parte de una delegación colombiana de alto nivel, junto a figuras consolidadas como Kevin Santiago Quintero y Stefany Cuadrado, en un escenario de máxima exigencia competitiva donde se enfrentará a la élite internacional.

El atlanticense se ha consolidado como una de las principales cartas del departamento en el alto rendimiento y forma parte del programa Atleta Apoyado, estrategia liderada por la Gobernación del Atlántico a través de Indeportes, que brinda acompañamiento integral a los deportistas en su proceso competitivo.

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Su crecimiento responde a un trabajo sostenido que hoy se refleja en su presencia en este tipo de competencias. En ese camino, el pasado 8 de octubre el gobernador Eduardo Verano le entregó una bicicleta de ruta de última tecnología, herramienta clave para potenciar su preparación dentro del ciclo olímpico y avanzar hacia su gran objetivo: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La participación en estas Copas Mundo de Pista representa un paso determinante en su proceso, no solo por la exigencia del circuito internacional, sino por la posibilidad de sumar puntos, medir su rendimiento frente a los mejores del mundo y seguir posicionando al Atlántico y a Colombia en la élite del ciclismo de pista.