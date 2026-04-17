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Por:  Redacción Deportes

La Selección Atlántico Sub 13 cerró su gran participación en el Campeonato Nacional de Fútbol ocupando el segundo lugar, tras perder 2-0 contra Antioquia en la final que se jugó este viernes en Medellín.

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Los atlanticenses hicieron una buena presentación en el juego decisivo. En el primer tiempo reclamaron un penal, luego que un defensor local derribara a Claymar Torres dentro del área, pero el árbitro no lo sancionó.

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Los antioqueños anotaron los goles del triunfo en los últimos 10 minutos del encuentro diputado en la cancha Marte, a través de Roodney Palacios y Deiberson Berrío.

Antioquia se quedó también con el trofeo de la valla menos vencida.

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El de goleador fue compartido por el antioqueño Juan Esteban Salas y los atlanticenses Claymar Torres y Yamil Reyes. Todos con 3 goles en la fase final.

El seleccionado del Atlántico fue dirigido en este torneo por el exfutbolista Evert Salas.