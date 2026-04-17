La selección Colombia pondrá en juego su invicto en la Liga de Naciones Femenina, cuando se mida este sábado a Argentina, líder del campeonato con los mismos puntos (13) de ‘la Amarilla’, a partir de las 6 p.m., en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.
El equipo que dirige Ángelo Marsiglia busca cerrar la actual ventana Fifa con el liderato de la competición y la clasificación en el bolsillo a la Copa del Mundo Femenina de la Fifa 2027 (clasifican las cuatro primeras selecciones y si gana o empate hoy se hace inalcanzable para Paraguay, cuarta en la tabla).
Tanto Colombia como Argentina vienen de vencer a los combinados de Venezuela y Chile. ‘La Amarilla’ superó 2-1 a ‘la Vinotinto’ y 2-0 a ‘la Roja’, mientras que ‘la Albiceleste’ se impuso 2-1 y 1-0, respectivamente.
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El último duelo entre ambas selecciones se disputó el pasado mes de marzo, en Estados Unidos por la ‘She Beileves Cup’, donde ‘la Tricolor’ ganó 1-0.
La jornada: Ecuador vs. Perú (4 p.m.); Uruguay vs. Chile (4 p.m.) y Venezuela vs. Bolivia (6 p.m.).