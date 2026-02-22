El nuevo Rey Panamericano del Kilómetro es atlanticense. Cristian Ortega firmó una actuación consagratoria en Chile y se quedó con la medalla de oro en la prueba del kilómetro contrarreloj durante el Campeonato Panamericano Élite de pista, ratificando su condición como uno de los grandes referentes del ciclismo de velocidad en el continente.

En el velódromo chileno, Ortega literalmente voló sobre la pista para imponerse en una de las pruebas más exigentes y explosivas del programa. El kilómetro, que demanda potencia máxima sostenida y precisión técnica en cada giro, encontró en el atlanticense a un competidor sólido, decidido y con la experiencia necesaria para marcar la diferencia frente a rivales de altísimo nivel.

Con este triunfo en el Panamericano Élite, el ciclista colombiano no solo sumó un nuevo título internacional a su palmarés, sino que también confirmó el gran momento deportivo que atraviesa. Su desempeño fue una demostración de carácter y preparación, consolidándolo como referente del ciclismo de pista colombiano en el ámbito continental.

Cristian Ortega hace parte del programa Atleta Apoyado de Indeportes, una iniciativa que respalda el talento y el proceso de deportistas destacados del departamento del Atlántico. Su medalla de oro se convierte así en un motivo de orgullo no solo para su equipo y su entorno cercano, sino para todo el Atlántico y para Colombia, que celebra a un nuevo monarca panamericano del kilómetro con sello atlanticense.