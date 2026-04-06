En su cuenta de YouTube, la NASA realiza una completa cobertura del día clave de la misión Artemis II, pues los astronautas realizarán su histórico sobrevuelo lunar, que incluirá su cara oculta.

Además, sobre las 12:57 p.m. (hora Colombia), la tripulación superó el récord de distancia del Apolo 13, en el que la nave Orión alcanzó su punto más cercano a la Luna y también su distancia máxima desde la Tierra. La Nasa compartió cómo fue el emotivo momento que vivieron los astronautas.

New record🥇



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

Según la NASA, Orión recorrerá más de 400.000 kilómetros (248.548 millas), permitiendo a los astronautas observar hoy el lado lejano del satélite y estableciendo un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad.

Sobre las 14:45, los tripulantes entraron a la órbita lunar y comenzaron el periodo de observación, marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.