Si tiene antojos de lasaña pero no tiene mucho tiempo, le tenemos la receta ideal en freidora de aire.

Y es que la lasaña es uno de los platos más queridos en todo el mundo por su sabor, su textura cremosa y su combinación perfecta de pasta, salsa y queso.

En esta receta le enseñamos cómo hacer una lasaña en freidora de aire paso a paso, con ingredientes sencillos y un resultado dorado, jugoso y lleno de sabor.

Ingredientes para 2–3 porciones

6 láminas de pasta para lasaña (precocidas o normales)

300 g de carne molida (res o mixta)

1 taza de salsa de tomate o boloñesa

½ cebolla picada

1 diente de ajo picado

1 taza de queso mozzarella rallado

½ taza de queso parmesano (opcional)

½ taza de crema de leche o bechamel (opcional)

Sal, pimienta y orégano

Aceite

Preparación:

En una sartén sofríe la cebolla y el ajo con un poco de aceite.

Agrega la carne y cocina hasta dorar. Añade la salsa de tomate, sal, pimienta y orégano. Cocina 5 minutos.

Si las láminas no son precocidas, hiérvelas según el paquete.

Escúrrelas y resérvalas. En un molde pequeño apto para freidora de aire: coloca una capa de salsa, una capa de pasta, carne, queso y un poco de crema. Repita hasta terminar. Finaliza con bastante queso.

Precaliente a 180 °C por 5 minutos. Cocine la lasaña durante 18–22 minutos, hasta que el queso esté dorado. Deja reposar 5 minutos antes de servir para que no se desarme. ¡Buen provecho!