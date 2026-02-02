Las casetas del Carnaval de Barranquilla han sido, históricamente, espacios donde la música, el baile y la amistad se encuentran para celebrar la vida. El año pasado, más de 15 mil personas se dieron cita en un espacio que apostó por resignificar esta tradición, reuniendo a distintas generaciones alrededor de la música y la cultura con presentaciones de artistas como Kapo. Hoy, esa historia continúa y evoluciona.

En 2026, la KZ Old Parr regresa con una propuesta que profundiza esa conversación entre pasado y presente, poniendo en el centro lo que siempre ha hecho grande al Carnaval: los amigos, el encuentro y el disfrute compartido. Del 5 al 16 de febrero, Barranquilla vivirá una agenda cultural que convertirá este espacio en uno de los epicentros de la temporada, con una programación musical y artística que honra la tradición y la proyecta hacia nuevas formas de celebración.

La agenda estará encabezada por Aria Vega, una de las voces más representativas del Caribe contemporáneo, junto a artistas como Elder Dayán, Poncho Zuleta, entre otros referentes de la música popular y vallenata, además de muestras folclóricas y shows artísticos típicos de la región, que celebran el baile, el color y la identidad barranquillera.

Uno de los ejes de esta edición será “Agua e Panela”, el cóctel creado por Aria Vega junto a Old Parr, inspirado en los sabores cotidianos del Caribe y en la idea de compartir. Elaborado con un whisky reconocido por su suavidad, nace como una invitación a brindar sin afán, y compartir con amigos desde un bordillo hasta una gran noche de fiesta. Además de ser protagonista dentro de la KZ, el cóctel podrá encontrarse en los restaurantes de Casa Independiente, llevando el espíritu del Carnaval y del encuentro a diferentes espacios de la ciudad.

La experiencia se complementa con una oferta gastronómica típica de la región, con referentes como Narcobollo, que llevarán a la caseta los sabores que hacen parte de la memoria colectiva del Caribe, reforzando la idea de que el Carnaval también se vive desde la mesa, la conversación y el compartir.

Más que un escenario, esta KZ Old Parr se consolida como un espacio cultural que resignifica la tradición, entendiendo que celebrar el Carnaval no es solo bailar, sino reunirse, reencontrarse y vivir la ciudad en compañía. Una invitación a recordar que la vida se disfruta mucho más y fluye mejor cuando se vive con amigos.

