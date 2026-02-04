El equipo Neos logró ganar en los momentos más decisivos del ‘Desafío del Siglo XXI’.

Y que con solo una pareja en competencia, Rata y Valentina protagonizaron una jornada muy buena al imponerse en el Box Azul y mantener vivas sus opciones rumbo a la semifinal.

Tras la reciente eliminación de Deisy y Potro, la casa Neos quedó reducida a Rata y Valentina como únicos representantes. La situación generó preocupación dentro del equipo, conscientes de que ahora debían competir en desventaja frente a un numeroso grupo rival.

Instagram desafiocaracol Valentina y Rata ganaron como única pareja de Neos

Lejos de rendirse, ambos decidieron replantear su estrategia. Rata apostó por la concentración y el control emocional, mientras Valentina insistió en la importancia de jugar con inteligencia para compensar la diferencia numérica.

“Tenemos que pensar cada movimiento”, dijeron. Mientras el equipo Gamma vivieron momentos de incomodidad. La discusión sobre la distribución de los chalecos de sentencia evidenció diferencias entre algunos integrantes, especialmente entre Valkyria y Zambrano, quienes ya habían protagonizado roces anteriormente.

Estas tensiones internas aumentaron la presión antes del último ‘Desafío de Sentencia y Hambre’, una prueba fundamental en esta fase del programa.

La competencia enfrentó a Rata y Valentina contra Valkyria y Gio en un circuito de alta dificultad que puso a prueba resistencia, coordinación y precisión.

Ya cuando perdieron el equipo como parte de su estrategia, la pareja decidió asignar el chaleco de sentencia a Kevyn y Tina, es decir su mismo equipo.