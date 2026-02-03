Un momento de tensión se vivió en el Movistar Arena de Madrid durante el concierto del rapero Delaossa.

Revelan nuevo tráiler de ‘Michael’, la película sobre Michael Jackson

Lewis Hamilton y Kim Kardashian fueron vistos juntos en Reino Unido: ¿se trata de un nuevo romance?

Revelan nuevo tráiler de ‘Michael’, la película sobre Michael Jackson

El artista sufrió una fuerte caída desde una estructura elevada al inicio de su presentación. El hecho obligó a detener el espectáculo y generó preocupación entre los asistentes.

El incidente ocurrió cuando el cantante se preparaba para ejecutar una de las escenas planeadas dentro del montaje escénico de su gira. Una falla parcial en el sistema de seguridad provocó que perdiera el equilibrio y cayera desde una altura superior a los 20 metros, ante la mirada de miles de fanáticos.

Redes sociales Rapero Delaossa sufrió una caída durante un concierto

Varios asistentes lograron grabar el momento, y en cuestión de minutos los videos comenzaron a circular en redes sociales, convirtiéndose en tendencia.

Tras el impacto, Delaossa permaneció tendido en el escenario mientras el equipo técnico y el personal médico ingresaban para brindarle atención. El recinto quedó en silencio durante varios minutos, mientras se evaluaba su estado de salud.

Delaossa ha tenido que parar el concierto por segunda vez porque se le ha salido el hombro tras una caída pic.twitter.com/Sr0ZaDFvJw — MARÍA LA PIRAÑA (@attika__) January 31, 2026

Posteriormente, el artista fue retirado para una revisión más detallada. Durante ese tiempo, los organizadores analizaron la posibilidad de cancelar definitivamente el concierto.

Horas después, fuentes cercanas a la producción informaron que el rapero sufrió una dislocación en uno de sus hombros, además de golpes en distintas partes del cuerpo. A pesar de las lesiones, se confirmó que no corría peligro y permanecía bajo observación médica.

Sofía Jaramillo es la tercera eliminada de La casa de los famosos con solo el 9,90 % de votos

Delaossa decidió regresar al escenario con el brazo inmovilizado para finalizar su presentación, correspondiente a su gira “La Madrugá Tour”.