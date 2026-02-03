‘Michael’, la película biográfica sobre Michael Jackson, una de las más esperadas para ese año, ya estrenó su segundo tráiler, en el que se revelan muchas más imágenes y escenas que incluirá la producción, que pertenece a Universal Pictures.

El estreno se dio este lunes 2 de febrero, en YouTube, y marcó el inicio de la campaña promocional para el estreno de la película, que se espera que sea en el mes de abril de este año.

En el video se hace un recorrido por la trayectoria de Michael Jackson, incluyendo sus comienzos como artista con sus hermanos y luego el momento en el cual tomó la decisión de ser solista. En el tráiler incluye imágenes de ensayos de coreografías, grabaciones en estudios y conciertos.

Este joven demostró que es capaz de emular a la perfección los icónicos pasos de baile del ‘rey del pop’. Tiene 29 años y es hijo de Jermaine Jackson, hermano de Michael.

Colombo-estadounidense (su madre es de Bogotá), Jackson debuta como actor en esta película, dirigida por Antoine Fuqua.

En el tráiler anterior se muestra a un joven Michael Jackson en un estudio de grabación junto a Quincy Jones mientras suena ‘Wanna Be Startin’ Somethin’ uno de los grande éxitos del mítico álbum ‘Thriller’ (1982).

En el tráiler se pueden ver a Jaafar Jackson transformado en su tío en diversos momentos, desde actuaciones en grandes estadios al videoclip de ‘Thriller’, o haciendo el famoso paso de baile ‘moonwalk’ sobre un escenario.