Una verdadera leyenda llegrá pronto a la gran pantalla. La vida del único e inigualable Michael Jackson será retratada en la película ‘Michael’, que este jueves presentó su primer teaser y nuevas imágenes.

La cinta, dirigida por Antoine Fuqua, es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista e hijo de una madre colombia. Llegará a cines en abril de 2026.

El elenco también lo componen Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, con Miles Teller, y el reconocido Colman Domingo.

“La cinta es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido”, dice la producción.

Glen Wilson/Lionsgate/Glen Wilson/Lionsgate Maven. Photo Credit: Glen Wilson

La película narra la historia de la vida de Michael Jackson más allá de la música, siguiendo su recorrido desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en el artista visionario cuya ambición creativa alimentó una búsqueda implacable por ser el mayor entretenedor del mundo.

Al resaltar tanto su vida fuera del escenario como algunas de las actuaciones más icónicas de los inicios de su carrera en solitario, la película ofrece al público un asiento en primera fila para ver a Michael Jackson como nunca antes. Aquí es donde comienza su historia.

