Si hablamos de los mariscos, los camarones son unos de los que gozan de mayor popularidad en decenas de países, en gran parte gracias a su versatilidad para cocinarlos de diferentes maneras y acompañarlos con gran cantidad de carbohidratos y vegetales.

Estos crustáceos decápodos, que habitan tanto aguas saladas como dulces, son especialmente consumidos en México, Perú, Ecuador, Estados Unidos, España, India, Vietnam, Tailandia, Japón y China, aunque en casi todo el mundo se pueden encontrar.

La gran cualidad del camarón es que tiene muchas presentaciones, según la cultura, costumbres y gustos de quienes lo consumen en diferentes regiones del planeta.

Hay personas que lo prefieren crudo, en platos como carpaccio y ceviche. En este caso es fundamental que se haya cuidado con el mayor rigor la cadena de frío del producto para evitar infecciones alimentarias que comprometan la salud.

También es muy común comer camarones cocidos, en cocteles y ensaladas. Mientras que en Asia es habitual consumirlo seco o deshidratado.

También se utiliza como relleno, en embutidos y en platos famosos como la pasta marinera y la paella.

Si usted es un amante del camarón y ya lo ha probado en recetas tradicionales como sopas y arroces, podría animarse a preparar el siguiente plato en pocos pasos.

Receta de camarones con salsa de queso y tocineta, según ChatGPT

En la actualidad, la tocineta es un ingrediente esencial en muchas cocinas del mundo. Suele usarse en desayunos, hamburguesas, ensalada y más.

Ingredientes

500 g de camarones crudos, pelados y desvenados

150 g de tocineta (bacon), en trozos pequeños

1 taza de crema de leche

½ taza de queso parmesano rallado (o queso cheddar para más sabor)

2 dientes de ajo, picados finamente

½ cebolla, picada finamente

1 cucharada de mantequilla

½ taza de caldo de pollo o vino blanco (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado para decorar

Preparación

Cocinar la tocineta:

En una sartén grande a fuego medio, cocina la tocineta hasta que esté dorada y crujiente. Retira y colócala sobre papel absorbente.

Saltear los camarones:

En la misma sartén, elimina el exceso de grasa dejando solo un poco. Agrega la mantequilla y saltea los camarones con sal y pimienta durante 2-3 minutos por lado, hasta que se tornen rosados. Retíralos y resérvalos.

Preparar la salsa:

En la misma sartén, sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados.

Agrega el caldo de pollo o vino blanco y deja reducir por 2 minutos.

Incorpora la crema de leche y el queso rallado, mezclando bien hasta obtener una salsa cremosa y homogénea.

Integrar todo:

Regresa los camarones y la tocineta a la sartén con la salsa. Cocina a fuego bajo por 2-3 minutos para que los sabores se integren.

Servir y decorar:

Sirve caliente, espolvorea con perejil fresco y acompaña con arroz blanco, pasta o pan tostado.

Consejos

Puedes agregar un toque picante con una pizca de ají en hojuelas o pimienta cayena.

Si deseas una salsa más espesa, añade más queso o una cucharadita de maicena disuelta en agua.

No cocines demasiado los camarones para que no queden duros.