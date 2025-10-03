Jessi Uribe continúa rompiendo fronteras y consolidándose como uno de los artistas más influyentes del género popular. Esta vez, el cantante santandereano logro ser el primer artista popular colombiano en ser sold out por segundo año consecutivo en el Movistar Arena de Chile, reafirmando su poder de convocatoria y conexión con el público internacional.

En 2024, Jessi Uribe dejó una huella imborrable en el corazón de sus fanáticos chilenos con su exitoso tour “Despechados #2”, conquistando a más de 12.000 asistentes y demostrando su inigualable talento sobre el escenario.

Ahora, el artista regresa con su espectáculo “Despecho a Dos Voces”, un show único donde compartirá tarima con Paola Jara, su pareja, y contará con invitados sorpresa. Este concierto promete un recorrido por sus grandes éxitos y colaboraciones icónicas, mezclando amor, despecho y la fuerza del género popular en una sola noche.

La cita es este 4 de octubre en el Movistar Arena de Santiago de Chile, donde la expectativa ha superado todas las proyecciones, convirtiéndose en Sold Out días antes del evento. “Despecho a Dos Voces” no solo será un concierto, sino una experiencia musical irrepetible que marcará un antes y un después en la historia del género popular colombiano en Chile y América Latina.

Este reencuentro con el público chileno llega en un momento clave para Jessi Uribe, quien ha demostrado su versatilidad artística con el éxito de “La Ambulancia”, su más reciente sencillo. Con sonidos festivos y una propuesta fresca, la canción ha puesto a bailar a miles de seguidores y ha consolidado su presencia en los mercados más exigentes del continente.

Así, “Despecho a Dos Voces” simboliza no solo el regreso triunfal de Jessi Uribe a Chile, sino también la unión artística y emocional de una pareja que ha sabido conquistar los escenarios con autenticidad, talento y una propuesta que sigue rompiendo fronteras.

