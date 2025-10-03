Cuando Taylor Swift saca un disco nuevo, no hay ninguna otra noticia cultural que le pueda hacer sombra. Y este viernes 3 de octubre no solo lanza álbum -’The Life of a Showgirl’-, sino que lo acompaña con una especie de película que estará en salas tan solo tres días.

El 13 de agosto, la reina actual del pop, Taylor Swift, sorprendió a sus ‘fans’ anunciando un nuevo disco inspirado en su exitosa gira mundial ‘The Eras Tour’ y con una colaboración junto a otra de las ídolos musicales del momento, Sabrina Carpenter.

Son doce temas que tratan “sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, explicó entonces la cantante, que poco después anunció además el estreno de un proyecto audiovisual, ‘Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl’.

Octavio Guzmán/EFE

Una “fiesta especial” de 89 minutos de duración para celebrar el lanzamiento del álbum, que se proyectará en más de 8.000 cines de más de 50 países entre los días 3 y 5 de octubre. La expectativa es enorme, como todo lo que rodea a la cantante estadounidense.

Pero previo a este lanzamiento, los fanáticos hacían cola para entrar en una galería de Chelsea (Manhattan) donde la plataforma Spotify habilitó un ‘pop up’ del universo de ‘The Life of a Showgirl’ el pasado martes.

El calor y la espera no desanimaron a los asistentes, que confiaban en que las instalaciones desvelaran más detalles del nuevo álbum que verá la luz este viernes.

“Tenemos que fijarnos en cada detalle, porque ella es la reina de dar pistas. Hay que recorrer las habitaciones con eso en mente, hacer fotos y tomar nota de todo para poder contárselo a tus amigos”, contó a EFE Jade, fanática de la cantante desde hace doce años, tras visitar el interior de la galería.

Cortesía

Los ‘swifties’ no iban muy desencaminados, pues según dijo a la prensa una portavoz de Spotify, en esta actividad la cantante ha dejado múltiples pistas sobre ‘The Life of a Showgirl’.

Travis Kelce, presente en el álbum

Una de las 12 canciones que componen este nuevo álbum es ‘The Fate of Ophelia’ con una directa referencia al prometido de la artista, Travis Kelce.

Esta canción se inspira en el personaje de Ofelia de la tragedia shakespeariana Hamlet, una figura que tradicionalmente simboliza la profunda vulnerabilidad emocional ante el desamor de Hamlet y las presiones sociales, culminando en su trágico ahogamiento y locura.

EFE/EPA/John G. Mabanglo El jugador de fútbol americano Travis Kelce y la cantante Taylor Swift.

Sin embargo, la pieza musical redefine este simbolismo al dedicarlo a Kelce, presentándolo no como la causa de la angustia, sino como un salvador. La idea central es que el jugador de fútbol americano rescata a la narradora de caer en un destino similar al de Ofelia.

Versos como: “Ya no me ahogo ni me engañan, Todo porque viniste a por mí Encerrado en mi memoria, Y solo tú tienes la llave” sugieren que la presencia, el amor, y la estabilidad emocional de Kelce la han liberado de la obsesión y la pérdida, previniendo así un final devastador.

La canción funciona como una declaración de amor explícita dirigida al deportista. Las líneas: “Jura lealtad a tus manos, tu equipo, tus vibras” confirman sin ambigüedades la identidad del destinatario, haciendo referencias directas a su profesión y a su equipo, los Kansas City Chiefs.