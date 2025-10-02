Un hecho insólito ocurrió en Estados Unidos, luego de conocerse que un estudiante de 13 años fue aprehendido tras hacerle una pregunta alarmante a ChatGPT.

El menor fue identificado como Ian Franco, quien le preguntó a la inteligencia artificial “cómo matar a mi amigo en medio de clase”. De inmediato, las autoridades recibieron una alerta al identificar el mensaje escrito, y emitieron una orden de aprehensión, movilizándose hasta la ubicación del adolescente.

Aunque el estudiante aseguró que solo se trataba de una broma, fue arrestado por la Policía de la Florida. Las autoridades escolares estuvieron de acuerdo con la aprehensión y autorizaron un operativo dentro del plantel educativo para esclarecer los hechos.

El incidente ocurrió en la escuela secundaria Southwestern del condado de Volusia, en Florida (Estados Unidos).

Las autoridades estadounidenses señalaron que el caso se dio a conocer a través de la alerta emitida por Gaggle, una plataforma que monitorea las comunicaciones digitales en entornos escolares, para prevenir e identificar posibles conductas de riesgo.

La alerta llegó primero a la oficina de Recursos Escolares del campus, y de inmediato los directivos se contactaron con las autoridades policiales de la ciudad.

El menor de 13 años aseguró, en medio del interrogatorio policial, que: “Solo estaba bromeando”, e indicó que el mensaje escrito a ChatGPT tenía como objetivo “irritar” a un compañero que lo molestaba en clase.

Por su parte, el Departamento del Sheriff calificó el acto como “otra supuesta broma que terminó generando una situación de emergencia en el centro escolar”.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para que dialoguen con sus hijos sobre la importancia de prevenir este tipo de conductas.