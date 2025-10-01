La participación de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2014 sigue siendo recordada como uno de los capítulos más gloriosos del fútbol nacional.

En aquel año, la Tricolor alcanzó por primera vez los cuartos de final, ilusionando a todo un país con la posibilidad de llegar más lejos en el certamen.

El equipo, dirigido entonces por José Néstor Pékerman, logró un desempeño bueno en la fase de grupos al derrotar a Grecia, Costa de Marfil y Japón, lo que le permitió avanzar con puntaje perfecto. En los octavos de final, la Selección superó a Uruguay con autoridad, antes de enfrentarse a Brasil en cuartos que terminó con la eliminación nacional.

El recorrido dejó a Colombia en la quinta posición del campeonato y, además, consagró a James Rodríguez como la gran figura de la cita mundialista.

Con seis goles, el volante cucuteño se convirtió en el máximo artillero del torneo y en protagonista de una de las celebraciones más icónicas con su golazo de volea frente a Uruguay, premiado posteriormente con el Puskás de la FIFA al mejor gol del año.

Ahora, la Selección Colombia clasificó a su séptimo mundial tras obtener el cupo a United 2026. Antes había tenido participación en Chile 1962, Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Por eso, la Fifa le hizo un miniespecial al cuadro tricolor. “El equipo que dirige Néstor Lorenzo llegará al torneo con una generación de alta jerarquía. El equipo no tuvo problemas en las Eliminatorias sudamericanas y demostró que tiene nivel para soñar. Con James Rodríguez como su principal líder, la Tricolor descansa en varias otras figuras, como Richard Ríos, Luis Díaz o Jon Arias”, dice en la web oficial de Fifa.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

También hablaron de Néstor Lorenzo. “Su legado como entrenador no parece tan largo, pero su experiencia en el fútbol, tanto como jugador como formando parte de un cuerpo técnico, es inmensa. Lorenzo conoce a la Selección Colombia y lo que representa disputar una Copa Mundial, ya que fue ayudante de campo de José Pékerman en las ediciones del 2014 y 2018”.

“Se hizo cargo del equipo en junio de 2022 y rápidamente encontró una línea que rescataba una idea similar a los ciclos de Pékerman. Volvió a llamar a James Rodríguez, pese a que no tenía continuidad en clubes, y apostó por algunos jugadores de menos roce que dieron resultados más que positivos, como Ríos, Arias, Kevin Castaño y Jhon Durán, entre otros”, indicó.

Martin Mejia/AP Además, destacaron que la mejor participación de Colombia en un Mundial fue Brasil 2014, aquel donde James Rodríguez brilló como goleador.

“No hay dudas de que la edición de Colombia en la Copa Mundial 2014 fue especial, cuando el equipo se ilusionó con alcanzar cosas grandes...y lo consiguió. Se trató de la mejor actuación histórica de Colombia, en una cita en la que alcanzó los cuartos de final ante Brasil tras superar a Uruguay en octavos de final y lograr un pleno de puntos en el Grupo C ante Grecia, Costa de Marfil y Japón. Quinta posición y James Rodríguez como máximo goleador de la Copa Mundial de la FIFA con seis tantos“, manifiestan.