La Selección Colombia Sub-20 comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial de la categoría, que se disputa en Chile, al vencer por la mínima diferencia (1-0) a Arabia Saudita. Tras el encuentro, el técnico César Torres valoró el triunfo, pero también reconoció que el equipo aún tiene aspectos importantes por corregir si quiere llegar lejos en el torneo.

“Era un partido bravísimo, era el debut, ante un rival bravo, que lo conocíamos, competitivo”, comentó el entrenador, subrayando la dificultad del compromiso.

Para Torres, el equipo fue de menos a más, adaptándose al ritmo del juego con el paso de los minutos. “Creo que de a poco nos fuimos acentuando en el juego, nos fuimos mostrando bien y somos justos ganadores”, agregó con convicción.

Más allá del resultado, el técnico de ‘la Amarilla’ hizo un análisis autocrítico del desempeño de sus dirigidos, señalando que hay puntos claros a reforzar.

“Colombia fue un equipo que buscó el arco contrario, que buscó ganar, que fue al frente siempre. ¿Qué tenemos que mejorar? Seguro que sí, en algunos momentos elaborar más, tener más calidad en la definición, ganar algunas segundas pelotas y competir desde el inicio, porque al principio no estábamos compitiendo”, admitió. La exigencia es alta y, según el estratega, es vital elevar el nivel conforme avance el campeonato. “Hay muchas cosas por mejorar”, sentenció.

Uno de los aspectos que más destacó Torres fue el aporte del banco de suplentes. En un torneo donde la rotación y la respuesta de todos los jugadores pueden marcar diferencias, el técnico no dudó en reconocer el papel de quienes ingresaron.

“Los necesitamos a todos, a los 21. Elkin (Rivero) entró muy bien, Neyser (Villarreal) también, Julián (Bazán). Dimos solidez, mantuvimos el arco en cero, no nos patearon al arco como tal y eso es importante”, explicó. Además, no quiso restar méritos al rival, y ofreció palabras de respeto hacia el seleccionado saudí. “El partido fue muy bravo, un reconocimiento a Arabia porque es un rival muy complicado”, comentó.

Finalmente, Torres destacó el marco en el que se disputó el encuentro, haciendo énfasis en el ambiente favorable y el apoyo de los aficionados colombianos presentes en el estadio.

“Una cancha lindísima, un escenario impecable, mucha gente, mucho colombiano y eso nos motiva más y nos llena más de responsabilidad”, concluyó el técnico, quien ahora deberá preparar a su equipo para el segundo duelo de la fase de grupos ante Noruega, este jueves, con el objetivo de asegurar la clasificación y consolidar el crecimiento mostrado en el debut.