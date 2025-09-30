El Bayern Munich no dejó espacio alguno para las dudas y ratificó su favoritismo ante el Pafos con una goleada por 5-1 en la Liga de Campeones con lo que sigue contando sus partidos por victorias.

El club bávaro dejó el partido visto para sentencia en la primera parte y en la segunda se dio el iujo de bajar un poco las revoluciones.

Las posibles dudas que hubiera podido haber con respecto al desarrollo del encuentro se acabaron en el minuto 15 cuando Harry Kane marcó el primer gol del Bayern, con un remate de primera al segundo poste a pase de Michael Olise.

En el 20 Rapahel Guerreiro hizo el segundo con un remate desde cerca tras una pared con Nicholas Jackson, autor del tercero en el 31, al rematar dentro del área un pase de Olise.

La euforia inicial del club chipriota, que había tenido incluso el primer remate con dirección a puerta en el minuto 5 por intermedio de Pepe, empezó a diluirse. Cuando una galopada de Jaja en el 33, que terminó con un remate a los brazos de Manuel Neuer, volvió a despertar un poco la tribuna el cuarto del Bayern llegó a vuelta de correo marcado por Kane.

SAKIS SAVVIDES/EFE Luis Díaz en una de sus acciones frente a la defensiva del Pafos, de Chipre.

Sin embargo, el primer tiempo tuvo un final relativamente balsámico para el Pafos con un gran gol de Orsic que derrotó a Neuer con un remate desde fuera del área que se coló por la escuadra tras una pérdida de balón de Minjae Kim.

Al comienzo de la segunda parte el Pafos tuvo una buena ocasión con un cabezazo de Goldar en un saque de esquina, pero las llegadas del Bayern, aunque no eran tan frecuentes como en la primera mitad, apuntaban al quinto gol. Y éste llego en el 68, marcado por Olise al aprovechar un rebote tras un remate de Jackson.

En la segunda parte el Bayern bajó la intensidad. Los cambios -Luis Díaz se quedó en el vestuario, Kane salió en el 64 y Olise 73- también restaron poder ofensivo.

Sin embargo, hubo ocasiones para el sexto, Jackon y Serge Gnabry estrellaron sendos disparos en los postes. Pero la prioridad parecía ser reservar fuerzas para las tareas por venir tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones.