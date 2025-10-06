El América de Cali necesita sumar si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificación en la Liga BetPlay II-2025.

Pero además de las dificultades futbolísticas se suma ahora un problema logístico, pues el equipo no podrá disputar uno de sus próximos partidos como local en el Estadio Pascual Guerrero, su habitual sede.

El duelo entre América de Cali y Junior de Barranquilla, correspondiente a la fecha 17 del torneo, está programado para el sábado 25 de octubre a las 4:10 p. m.

No obstante, ese mismo día el escenario caleño albergará el concierto de la cantante Shakira, evento que requiere varios días de montaje y desmontaje de estructuras, por lo que el estadio permanecerá reservado antes y después del espectáculo.

Ante la imposibilidad de utilizar el Pascual, la directiva escarlata solicitó a la Dimayor aplazar el compromiso, pero la entidad negó la petición debido al apretado calendario del campeonato.

Frente a esta situación, el club acudió a la Alcaldía de Palmira para solicitar el préstamo del Estadio Francisco Rivera Escobar como escenario alterno.

El secretario técnico de la Comisión Local del Fútbol de Palmira, José Neiser Plaza, confirmó la solicitud en declaraciones al diario El País.

“América de Cali ya solicitó el permiso para usar el Francisco Rivera Escobar”, indicó el funcionario, aunque precisó que “por el momento no se ha definido” la aprobación del pedido.

Asimismo, la Comisión Local del Fútbol deberá reunirse en los próximos días con representantes del municipio para evaluar las condiciones logísticas y de seguridad necesarias para habilitar el estadio.

Actualmente, el Francisco Rivera Escobar es la sede del Internacional F.C., equipo dirigido por Héctor Cárdenas que compite en el Torneo BetPlay 2025 y aspira al ascenso a la primera división.

Y es que el América ocupa actualmente la casilla 14 con 14 puntos, por lo que está obligado a realizar una campaña casi perfecta en las siete jornadas restantes. La dirigencia espera una pronta respuesta de las autoridades palmiranas para definir si el conjunto escarlata podrá recibir a Junior en ese escenario o si deberá buscar una alternativa adicional.