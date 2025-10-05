Minuto a minuto

Primer tiempo

6’. Doble acción de gol para Junior. Primer con un remate de Paiva, mano a mano, que detiene el arquero Neto Volpi. El rebote lo toma Yeison Suárez, pero su remate nuevamente es desviado por el cancerbero del cuadro pijao.

11’. Paiva deja mano a mano a Enamorado, que se la pica al arquero Neto Volpi y es desviada por Marlon Torres, cuando ya la pelota iba a ingresar al arco vinotinto.

13’. Gol del Tolima. Kevin Pérez recibe en un costado del arco, supera en velocidad a un rival y mete un centro atrás que capitaliza Juan Pablo Torres, con el arco a su disposición (1-0).

18’. Junior levanta una pelota quieta desde el costado derecho y cabezazo de Guillermo Paiva, en el centro del área, que pasa cerca del vertical.

26’. Otra pelota quieta levantada desde el sector derecho, al segundo palo, y cabezazo de Didier Moreno que sale desviado.

39’. Contragolpe de Junior liderado por Castrillón. El extremo de la entrega a Paiva, que se la deja servida a Enamorado, pero el remate del barranquillero termina en las manos del arquero Neto Volpi.