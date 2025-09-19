La reconocida presentadora del Show Caracol, Claudia Lozano, preocupó a sus seguidores en redes sociales tras ser ingresada a Unidad de Cuidados Intensivos en una clínica de Bogotá. Se conoció que la modelo ingresó al quirófano para someterse a un procedimiento abdominal de alta complejidad.

Leer más: Andrés Parra reveló cómo afrontó su adicción al sexo: “Hay que irnos al trauma”

Al parecer, la cirugía fue realizada el pasado jueves y se prolongó por más de siete horas. Sin embargo, al día siguiente debió ser ingresada a la UCI por complicaciones tras el procedimiento y su pronóstico es reservado.

La noticia fue anunciada por el periodista de farándula El ‘Gordo’ Ariel, en su programa ‘La Corona TV’. Osorio indicó que Lozano se encuentra sin su familia, pues su madre a un no ha podido viajar a Bogotá y su padre también debió pasar por el quirófano en Medellín.

Le puede interesar: B-King, expareja de Marcela Reyes, fue reportado como desaparecido en México

“Hoy nos toca detener la pantalla y hablar de una de las mujeres más queridas y recordadas del entretenimiento colombiano: Claudia Lozano. No solo es una cara bonita que en su momento brilló como modelo, sino una gran periodista que ha sabido contarnos memorables historias en la televisión”, dijo Osorio.

“Es una situación dolorosa y preocupante. Claudia está luchando por su vida en este momento, y lo más duro es que lo hace sin la compañía directa de sus padres. Su madre no ha podido viajar a Bogotá para estar con ella, y su padre, para empeorar el panorama, también fue intervenido quirúrgicamente el sábado en Medellín. Imaginen lo complejo de todo esto: padre e hija hospitalizados casi al mismo tiempo, en ciudades diferentes”, agregó.

No olvide leer: ‘Polilla’ habló de cómo es su vida tras la muerte de la ‘Gorda’ Fabiola: “desprenderse de todos esos recuerdos, es duro”

Vale mencionar que Lozano había enfrentado complicaciones de salud tiempo atrás debido a una una trombosis venosa que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos.