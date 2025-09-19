Aunque se había anunciado como invitado especial, el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa no podrá presentarse en el FestiJazz 2025, en Mompox, debido a inconvenientes con sus trámites de visado que impidieron su ingreso al país.

Lea más: Claudia Bahamón aclaró si hay enemistad con Caterin Escobar tras su salida de ‘Masterchef celebrity’

La organización del festival confirmó que será Andrés Cepeda, uno de los artistas más queridos de Colombia, quien ocupará el lugar en la jornada de este viernes.

Con éxitos como ‘Mejor que a ti me va’, ‘Besos usados’ y ‘Día tras día’, Cepeda promete una noche cargada de emoción, música y talento, en un escenario que año tras año se consolida como uno de los más importantes del Caribe colombiano.

A pesar de la inesperada cancelación de Santa Rosa, el FestiJazz mantiene su promesa de brindar noches inolvidables, resaltando su compromiso con la cultura, el turismo y el entretenimiento de calidad.

Además del show principal de Andrés Cepeda, la noche contará con la participación de Elder Dayán, Jessy Uribe, y el dúo Criss y Rony.

Ver más: Claudia Lozano, presentadora de Noticias Caracol, preocupa a sus seguidores: permanece en UCI tras cirugía

Creado en 2012, el FestiJazz nació con la visión de proyectar a Mompox como un destino cultural de talla internacional. En sus 13 ediciones ha logrado consolidarse como el festival de jazz más importante de la región Caribe, gracias al respaldo de la Gobernación de Bolívar, Icultur y Unibac.

En su edición anterior, en el año 2024, el evento atrajo a más de 40.000 asistentes, generando un impacto económico significativo, más de $400 millones en ingresos hoteleros, $100 millones en restaurantes y un impulso notable para el comercio local.

La invitación queda abierta para que locales y visitantes disfruten de una experiencia musical única, donde los ritmos del jazz, la tradición y la modernidad se encuentran a orillas del río Magdalena.