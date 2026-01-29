Los amantes de las mascotas tienen una cita imperdible este fin de semana. El Carnaval PetLovers 2026 se realizará los días 31 de enero y 1 de febrero, en el Gran malecón del Rio, sector Plaza de los Marinos (donde está el ancla) consolidándose como una iniciativa cultural y familiar que promueve el bienestar animal, la tenencia responsable y la convivencia respetuosa entre las personas y sus animales de compañía, en el marco del Carnaval de Barranquilla.

Más que una celebración, el Carnaval PetLovers cuyas actividades serán de 2 a 6 de la tarde, es un espacio de sensibilización ciudadana que integra la tradición carnavalera con acciones educativas y sociales orientadas al cuidado, la protección y el respeto por la vida animal. El evento reúne a familias, cuidadores y organizaciones de protección animal en una experiencia pensada para fortalecer el vínculo humano–animal desde la empatía y la responsabilidad.

En su sexta edición, el Carnaval PetLovers proyecta un crecimiento regional, luego de un recorrido iniciado en 2019 que ha logrado consolidarse como un referente nacional de cultura pet friendly y conciencia social, alcanzando cerca de 3.000 asistentes en su edición 2025.

La programación incluye actividades diseñadas para educar y generar impacto positivo, como la elección de los reyes caninos del carnaval, la tradicional Guaucherna, un desfile carnavalero adaptado para familias con mascota, concursos de disfraces, charlas educativas, jornadas de adopción responsable y acciones de bienestar animal como vacunación, identificación, instalación de chips y esterilizaciones.

Para Lilibeth Noriega, directora de la Fundación PetLovers, el Carnaval representa una oportunidad para generar transformación social desde la cultura: “El Carnaval PetLovers nace con el propósito de educar, sensibilizar y recordarle a la sociedad que el bienestar animal es una responsabilidad compartida. Cuando cuidamos a los animales, también construimos comunidades más conscientes, empáticas y humanas.”

El Carnaval PetLovers 2026 se proyecta como una plataforma que impulsa valores de respeto, cuidado y responsabilidad social, demostrando que la alegría del carnaval también puede ser un vehículo para la educación y el bienestar integral.