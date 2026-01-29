Restan menos de dos meses para que el Festival Estéreo Picnic comience que en este 2026 cumple 15 años “un aniversario para celebrar lo vivido y poner la mirada en el presente”.

Lea también: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

El FEP ya develó su cartel con la nómina de los artistas que estarán presentes en los tres días que durará el evento y que tendrá como epicentro el ya tradicional Parque Simón Bolívar, en Bogotá, por tercer año consecutivo.

“Y allí, el cartel de la edición quince nos mostrará que el ahora es para siempre: una generación de artistas que ya está conquistando los festivales más grandes del planeta y que ahora se toma el Picnic”, afirmaron desde la organización del festival.

Algunos de los artistas más esperados que estará presente en tarima serán Tyler, The Creator, quien encabezará el cartel de esta edición. Además, Skrillex, Deftones y Lorde también estarán presentes.

Festival Estéreo Picnic

Lea también: “Ellos trataron con la niebla y pasaron un filo, y yo creo que vinieron abajo”: hombre que halló la avioneta de Satena

El FEP, que se celebrará el 20, 21 y 22 de marzo, recibirá por primera vez a las nuevas grandes divas pop: Sabrina Carpenter y Lorde.

Las nuevas grandes divas pop Doechii, Addison Rae y Lola Young también dirán presente representando “la fuerza transformadora del hoy”. Por su parte, Men I Trust, Viagra Boys, The Warning, The Dare y Turnstile “nos darán el rock que está marcando esta era”. Brutalismus 3000, Kygo Peggy Gou y ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U se suman al FEP y Young Miko y Peso Pluma serán la cuota latina a la que se le suma la muy popular La Tigresa del Oriente que se presentará de manera simultánea en el Club AORA Durex.

Festival Estéreo Picnic

Club AORA Durex será un espacio dedicado a la música, la diversidad y las expresiones alternativas, que contará también con artistas como Gottmik y Dolores Te Canta.

Lea también: Shakira rompe el récord Guinness a la gira latina más exitosa y desbanca a Luis Miguel

Los clásicos también tendrán su espacio: The Killers, Skrillex, Interpol, The Whitest Boy Alive y Deftones.

Festival Estéreo Picnic

“La decimoquinta edición del Festival Estéreo Picnic (...) llega para encender cada rincón del Festival con un toque spicy y sorpresas que marcarán está versión para siempre”, aseguró Eric Strauss, Marketing director de Diageo.

Las entradas en combos están en ventas desde el pasado 1 de septiembre y la venta para el público general está disponible desde el 3 de septiembre. Entradas a la venta únicamente en Ticketmaster.co.