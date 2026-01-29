El Carnaval se hace entre todos, es por ello que durante décadas, Promigas ha sido uno de los aliados más constantes del Carnaval de Barranquilla, apoyando de manera decidida el desarrollo cultural, artístico y folclórico de una de las celebraciones más representativa de Colombia y Latinoamérica.

Lea Se acerca el Festival Estéreo Picnic: La Tigresa del Oriente será una de las artistas que se presentará

La compañía reafirma su compromiso histórico con esta fiesta patrimonio, que impulsa el desarrollo económico, sociocultural y ambiental de la región.

En el marco de la celebración interna realizada en Barranquilla, Promigas dio apertura oficial a las fiestas carnestoléndicas con la presencia de Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 quien, junto con Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas; Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla, y el equipo de colaboradores resaltaron el espíritu festivo, el orgullo caribe y el compromiso de Promigas con las tradiciones que fortalecen la identidad regional.

Desde hace más de 16 años, Promigas ha acompañado el Carnaval con recursos, gestión y trabajo articulado, permitiendo que grupos folclóricos, artistas y organizaciones culturales fortalezcan su participación y mantengan viva la tradición. Durante este tiempo, la compañía ha respaldado iniciativas culturales, formativas, sostenibles y logísticas que hacen posible el brillo de las carnestolendas.

Aquí Colombia destaca en las preselecciones de los Premios Platino Xcaret 2026

“Para Promigas, el Carnaval de Barranquilla es una expresión viva de nuestra identidad como compañía nacida en el Caribe. Nuestro apoyo refleja la convicción de que promover la cultura es fundamental para impulsar el desarrollo de nuestros territorios y fortalecer el tejido social”, señaló Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas.

Este año, la compañía acompañó a los grupos “Son Calimba”, “Cumbiamba Fantasía Soledeña” y “Fuerza Tambó” de Malambo, reforzando su capacidad de exhibir el talento y la riqueza cultural de la región en los principales escenarios del Carnaval.

“El respaldo de los aliados del patrimonio como lo es Promigas es fundamental para garantizar la permanencia de nuestras expresiones folclóricas y su transmisión a nuevas generaciones”, aseguró Juan Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Además Paris Hilton estrena documental y recuerda los ataques que sufrió en la década de los 2000

Promigas mantiene un vínculo natural con el Carnaval por su origen, su identidad y su apuesta por la transformación positiva de las comunidades. Este apoyo sostenido demuestra la convicción de la compañía sobre la importancia de preservar las tradiciones que unen a los territorios y proyectan el talento caribe a nivel nacional e internacional.