La reconocida actriz, modelo y cantante estadounidense Paris Whitney Hilton estrenará este viernes 30 de enero su nuevo proyecto ‘Infinite Icon: A Visual Memoir’, un documental que llegará a la gran pantalla.

Leer más: Dos colombianas, entre los capturados por estafa en España: se hacían pasar por altos representantes de la Iglesia

El documental relata cómo la música se convirtió en su refugio cuando el éxito, en la década de los 2000, lejos de resultar un privilegio, le causó un profundo desgaste emocional.

Pues la icónica figura de la cultura pop fue víctima de acoso mediático y misoginia en aquella época. “Fue una época muy difícil, pero creo que tenía demasiado miedo incluso de hablar de ello porque siempre me enseñaron a retratar una vida perfecta”, señaló la celebridad.

Asimismo, indicó que “en la década del 2000, eran tan crueles. Era como una forma de entretenimiento el hecho de humillar a las mujeres. Me atacaron a mí y muchas otras jóvenes de la industria”.

Ver también: El carrusel de títulos de la Fundación Universitaria San José

Cabe recordar que Paris Hilton, nacida en Nueva York hace 44 años, y perteneciente a la adinerada familia dueña de la cadena de hoteles que lleva su apellido, fue el epicentro de la era pop adolescente y pionera del concepto “famosa por ser famosa”.

Dicho concepto definió la estética de los años 2000 poniendo de moda el tiro de pantalón bajo y los chándales de terciopelo en pleno auge de los programas de telerrealidad y fenómeno de los paparazzi.