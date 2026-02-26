Spotify y Liquid Death, una marca de bebidas energéticas conocida por su márquetin disruptivo, lanzaron en las últimas horas como edición limitada un altavoz de música con forma de urna “para traer la música al más allá” que cuesta casi 500 dólares.

Según un comunicado, el altavoz se llama “urna de lista de reproducción eterna”, se puede comprar por 495 dólares y se trata de una edición limitada con solo 150 unidades disponibles para comprar en Estados Unidos.

“Es un artículo de colección para cualquiera que busque llevar su amor por la música al siguiente nivel. Con un Bluetooth discreto integrado en la tapa, puedes conectarte desde cualquier dispositivo compatible y disfrutar de tu lista de reproducción favorita por toda la eternidad”, señala el comunicado.

Como parte de la colaboración de ambas marcas, Spotify está estrenando un generador de listas de reproducción “eterno”, que crea una lista de música según las respuestas del usuario a preguntas como “¿Cuál es tu vibra eterna?” o “¿Cuál es tu sonido de fantasma favorito?”.

La empresa Liquid Death, con sede en Los Ángeles, vende principalmente bebidas energéticas, té frío, agua con gas de distintos sabores y agua natural y se caracteriza por su temática sobre la muerte.

La compañía, cofundada por Mike Cessario, exdirector creativo de Netflix, apuesta por comercializar sus bebidas -la mayoría de agua- en latas recicladas en vez de botellas de plástico.

Spotify ganaba un ligero 0,58 % en las operaciones en Wall Street a media sesión de este miércoles.