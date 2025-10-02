La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Meta, continúa su evolución para consolidarse no solo como un canal de comunicación personal, sino también como una herramienta esencial para la coordinación de encuentros virtuales, ya sean laborales, familiares o con amigos.

En un movimiento que busca competir directamente con plataformas dedicadas a la colaboración como Microsoft, la aplicación ha presentado una importante nueva función: programar llamadas.

Archivo/WhatsApp LLC

Esta nueva herramienta permite a los usuarios agendar con anticipación llamadas de audio o video directamente desde la app, eliminando la necesidad de recurrir a servicios externos para organizar una reunión. Esta actualización está diseñada para simplificar la logística, ofreciendo un sistema claro y organizado para que los participantes conozcan de antemano todos los detalles del encuentro.

Más simple

La función de programación ofrece varias opciones clave para asegurar una organización eficiente. El usuario que organice la llamada tendrá la capacidad de invitar a contactos individuales o a grupos completos de WhatsApp, lo que agiliza significativamente el proceso de convocatoria. Además, se podrá incluir una descripción detallada del encuentro con un límite de hasta 2.048 caracteres, ideal para especificar la agenda o el tema a tratar.

Un aspecto fundamental es la posibilidad de definir la fecha, la hora de inicio y, si se desea, establecer una hora de finalización. Esta claridad sobre la duración del encuentro asegura que todos los participantes puedan conectarse a tiempo y gestionar mejor sus agendas. La integración de esta funcionalidad dentro de WhatsApp, que es una de las aplicaciones más utilizadas globalmente, con más de 2 mil millones de usuarios activos según datos públicos de Meta, promete transformar la manera en que se coordinan las reuniones informales y profesionales.

Pexels

¿Cómo programar una llamada?

Para acceder a esta práctica herramienta, los usuarios deben asegurarse de que su aplicación de WhatsApp esté actualizada a la versión más reciente disponible en las tiendas de aplicaciones. Una vez confirmada la actualización, el proceso para programar una llamada es sencillo:

Abra WhatsApp en su dispositivo móvil. Diríjase a la pestaña de llamadas, la cual se encuentra habitualmente en la parte inferior de la pantalla. Presione el ícono “+” (más) ubicado en la esquina superior derecha. Seleccione la opción “Programar llamada”. Elija los contactos o grupos que desea incluir en la reunión. Defina si será por audio o video, establezca el día, la hora y, si lo considera necesario, agregue la descripción de la llamada.

Una vez programada, la llamada aparecerá en el chat grupal o individual correspondiente, sirviendo como un recordatorio visible para todos los que invitó.

Más novedades

Esta no es la única mejora que la aplicación ha estado implementando. WhatsApp, en su constante esfuerzo por mantener su relevancia en el panorama digital, también ha introducido otras funcionalidades que buscan la personalización y la eficiencia: