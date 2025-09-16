En la sede de la URI de la Fiscalía en Soledad, localizada en el barrio Cruz de Mayo, Claudia Echeverría cumplió este martes 16 de septiembre con un nuevo llamado de un funcionario del ente investigador, encargado de las pesquisas por el presunto caso de violencia intrafamiliar del que resultó como víctima su hija Johanna Alexandra Baca Echeverría.

Posterior a la entrevista con la agencia fiscal, Echeverría dialogó con EL HERALDO sobre lo duro que han sido estos últimos días luego de que se enterara del caso que involucra a su hija y que le hizo suspender sus actividades en el vecino país de Panamá, en donde reside.

“Llegué de Ciudad de Panamá el día viernes 12 de septiembre y me puse al tanto del caso de mi hija. He estado con ella en la clínica, atendiéndola y acompañándola”, expresó la mujer.

Cabe recordar que en la madrugada del pasado miércoles 10 de septiembre desde el conjunto residencial Puerto Armónica, en Soledad, alertaron sobre la caída de una mujer desde el cuarto piso de una de las torres de la unidad residencial.

Se trató de Johanna Baca, de 38 años de edad, quien presuntamente había sostenido una confrontación con su pareja Edison García Serrano y, según vecinos, ella pidió auxilio en medio de la agonía.

Un reporte policial señaló que pasada las 3:00 de la madrugada se alertó sobre el incidente en la torre 13 del complejo habitacional, luego de que se escucharan gritos y un posible llamado de auxilio de Baca Echeverría.

Vecinos informaron a las autoridades que, en medio de la confusión y por la hora, solo notaron cuando la mujer se encontraba tendida en el piso de la primera planta del edificio, ensangrentada y agonizante.

En su momento, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó por medio de un reporte que el hecho ocurrió en el marco de un caso de violencia intrafamiliar y que la caída de la mujer, presuntamente, había sido producto de un accidente.

Sin embargo, los allegados de la mujer aseguraron a EL HERALDO que ella no intentó suicidarse, tal y como trataron de sugerir las autoridades, sino que fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su pareja García Serrano.

Frente a lo ocurrido ese día, la madre de Johanna manifestó que “ella estaba peleando con su pareja y en la discusión, él la empuja y ella cae”. En la discusión que ellos tenían, él la empuja y cae. Ella (Johanna) me dice eso, que ella no se tiró. Ella me dice: mami, no me tiré y me relata los hechos”, repitió la progenitora.

En ese sentido, Echeverría confirmó que Edison García Serrano fue denunciado ante la Fiscalía y hoy esperan a que el proceso continúe conforme a los protocolos establecidos.

Aparte, la madre de Johanna expresó que ella llevaba algo más de un año de relación con Edison García, pero que “no sabía de los maltratos que ella sufría”.

Mencionó además que el presunto agresor llegó este lunes a la sede de la Clínica La Misericordia, centro asistencial en el que permanece la víctima, pero “no ingresó”.

“Él tiene la entrada restringida en la clínica”, afirmó.

Finalmente, la mujer expuso que su hija está “aferrada a la vida”, que ha logrado reponerse de unas intervenciones quirúrgicas y que continúa bajo observación médica en el mismo centro asistencial.

Cabe reseñar que la semana anterior, el personero de Soledad, Benjamín Latorre, informó que se habían activado los mecanismos de protección contemplados en la ruta de atención para casos de violencia de género y solicitó a la Fiscalía investigar el caso como un posible intento de feminicidio.

“Desde la Personería hemos activado la ruta de protección a Johana Baca Echeverría, quien resultó violentada en circunstancias que son materia de investigación, por violencia de género. Por ello, se dio traslado a la Fiscalía General de la Nación, Comisaría Tercera de Familia de Soledad, Secretaría de la Mujer y la Policía Nacional”, señaló el funcionario.