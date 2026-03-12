El príncipe de Gales, Prince William, entregó al actor británico Warwick Davis la distinción de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE) durante una ceremonia oficial realizada este miércoles 11 de marzo en el Windsor Castle.

Asimismo, el evento reunió a figuras del ámbito cultural y contó con la presencia de miembros de la familia real. Durante el acto, William se inclinó para colocarse a la altura del actor, quien padece Spondyloepiphyseal dysplasia congenita, una condición poco común que provoca enanismo.

Davis, de 56 años, valoró el gesto del príncipe y destacó el detalle durante una entrevista con la revista Hello! magazine. “Fue encantador que se pusiera a mi nivel en lugar de quedarse de pie mirándome desde arriba”.

Por otro lado, en un video difundido por la oficina del Kensington Palace, el actor relató cómo fue el breve intercambio que sostuvo con el heredero al trono.

“El príncipe de Gales me preguntó hoy: ‘¿Ya tienes uno de estos?’ Yo respondí que no, no. Me preocupaba que, si decía que sí, me dijera ‘Bueno, entonces no recibirás este’, pero él respondió: ‘Estoy realmente sorprendido, pensé que ya tenías uno. Deberías haberlo recibido hace años’, lo cual fue muy agradable”.

Además, en declaraciones a Times Radio, Davis afirmó que considera la distinción como un reconocimiento “muy digno” y explicó que no se trata de algo “grande, brillante ni relacionado con el espectáculo”.

“Es un reconocimiento silencioso de algo que he hecho en el pasado, mi contribución al drama o al entretenimiento y al trabajo benéfico que he realizado”, señaló.

El actor también dejó claro que nunca desarrolló su carrera pensando en recibir premios. “No hice nada de lo que hago para ganar un premio. Simplemente lo hago porque disfruto. Simplemente lo hago porque disfruto hacerlo”.

Reconocimiento a su trayectoria y trabajo social

La condecoración reconoce tanto su carrera en la actuación como su labor solidaria. Davis es fundador de la organización Little People UK, creada en 2012 junto a su esposa, Samantha Davis, fallecida en 2024.

Desde entonces, la entidad ha logrado recaudar cientos de miles de libras para apoyar a personas con condiciones que provocan enanismo. El propio actor ha descrito esas enfermedades como “la peor gripe que haya tenido, todos los días”.

En 2025, el artista también fue reconocido con el máximo honor otorgado por la British Academy of Film and Television Arts: la Beca Bafta, que premia trayectorias destacadas dentro de la industria audiovisual.

En aquella ocasión expresó: “Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida y he estado en Star Wars”. El actor dedicó ese galardón a su esposa.

Más de cuatro décadas en el cine

Davis cuenta con una carrera artística que supera los 40 años. Inició su camino en la industria cuando tenía apenas 11 años al interpretar a Wicket el Ewok en la película Star Wars: Return of the Jedi, parte de la famosa saga Star Wars.

Entre sus papeles más conocidos también figuran el personaje de Lubdan en la saga de terror Leprechaun y el del profesor Filius Flitwick en las películas de Harry Potter.