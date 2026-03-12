La superestrella global Ozuna celebra su cumpleaños el viernes 13 de marzo, como regalo adelantado, presenta este jueves 12 de marzo su nuevo sencillo Una aventura.

El video musical oficial, grabado en Puerto Rico, se estrenó de manera exclusiva a las 10:00 a.m. hora Colombia a través de su canal oficial de YouTube, mientras que el tema estará disponible a partir de las 7:00 p.m. hora Colombia, en todas las plataformas digitales.

Es una canción que habla de los amores imposibles, que conectan inmediatamente pero que no se pueden tener.

Previo a su lanzamiento, el tema generó conversación en redes sociales luego de que el artista compartiera un adelanto con sus seguidores, lo que provocó múltiples opiniones sobre el regreso de la superestrella a su sonido original. El fragmento se difundió rápidamente entre su audiencia y acumuló miles de reacciones y comentarios en distintas plataformas.

En las redes sociales ya se menciona que esta canción evoca al Ozuna más original, con un reguetón clásico, “se siente como el Ozuna prime” mencionan los usuarios de las redes.

Una aventura compuesta por Ozuna, Henry Calderón y Johan José Francisco, es una propuesta de reguetón que retoma elementos asociados al sonido con el que el intérprete se dio a conocer en la escena urbana a mediados de la década pasada, una etapa que marcó el inicio de su proyección internacional dentro del género.

Con este estreno, Ozuna suma un nuevo sencillo en solitario tras el lanzamiento en diciembre de su primer álbum colaborativo, Stendhal, junto al artista colombiano Beéle.

