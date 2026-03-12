El reconocido cantautor colombiano Felipe Peláez vive un momento extraordinario en su carrera artística. Mientras conquista la televisión nacional como uno de los jurados del exitoso programa A Otro Nivel, el concurso que se adueñó del prime time nacional, el artista presenta su nueva canción “Dominiqueando Mix”, una explosiva colaboración junto a los íconos del merengue Eddy Herrera y Sergio Vargas.

Lea Miguel Bosé emociona a Bogotá con un recorrido por los éxitos de su carrera

En este single que reúne éxitos inolvidables como “La medicina”, “Oh! Mariana”, “La quiero a morir” y “El jardinero”, Felipe logra una fusión magistral entre su esencia romántica y la fuerza contagiosa del merengue dominicano. “Dominiqueando Mix” no solo es una canción para bailar, sino una experiencia musical que conecta generaciones, revive clásicos y los presenta con una producción fresca, moderna y llena de potencia.

La propuesta destaca por su impecable producción y un concepto innovador que trasciende lo musical, como lo ha hecho Felipe a lo largo de su carrera.

El video oficial fue realizado utilizando inteligencia artificial, una apuesta tecnológica que recrea universos visuales dinámicos y sorprendentes, complementando la energía festiva del sencillo y posicionando el lanzamiento a la vanguardia de la industria musical.

Aquí El barranquillero Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo presentarán los XIII Premios Platino

Este lanzamiento se enmarca en un año profundamente especial para el artista, quien celebró recientemente sus 50 años con una emotiva y memorable fiesta rodeado de familiares, amigos y reconocidas figuras del entretenimiento. La celebración fue un reflejo de su trayectoria: música, alegría y gratitud por una carrera sólida que continúa evolucionando y trascendiendo fronteras siempre acompañado de buena compañía.

Con “Dominiqueando Mix” y el éxito imparable de A Otro Nivel, Felipe Peláez reafirma su vigencia, versatilidad y liderazgo en la industria musical, demostrando que a sus 50 años vive una de las etapas más plenas y exitosas de su carrera.

Además El proyecto dancístico que le apuesta a la paz y le hace frente a la violencia en el Pacífico