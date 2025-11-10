Gusi, el cantautor y productor colombiano de pop tropical, cinco veces nominado al Latin Grammy, presenta “A Tu Medida”, una colaboración junto a Felipe Peláez, una de las voces del vallenato contemporáneo. Este encuentro musical da vida a una canción que respira romanticismo y alegría, con el sello inconfundible de dos artistas que han hecho del amor su mejor historia.

En “A Tu Medida”, Gusi y Felipe Peláez combinan su esencia y estilo para rendir tributo a la faceta más sentimental del vallenato. Con una producción impecable y un sonido que mezcla el encanto clásico del género con arreglos actuales, la canción invita a soñar con un amor sincero y cotidiano, de esos que nacen del alma y se cantan con una sonrisa.

El tema forma parte de “Vallenato Social Club”, el primer álbum colaborativo de vallenato liderado por Gusi, un proyecto que busca honrar la tradición del género y acercarla a nuevas generaciones.

Tras el éxito de “Acabaste Conmigo” junto a Elder Dayán y “Yuquita” con Alfredo Gutiérrez, “A Tu Medida” reafirma la visión de Gusi de reunir a los grandes exponentes del género en un mismo espacio creativo, donde cada canción es un puente entre el pasado y el presente de la música colombiana. En “Vallenato Social Club”, Gusi transforma la herencia vallenata en un lenguaje del pop tropical global, característica principal de su propuesta artística.

“Vallenato Social Club” será lanzado en el primer semestre de 2026 y reunirá a 12 diferentes exponentes del vallenato, entre voces icónicas y nuevos talentos, en un tributo vibrante y auténtico a este género. Más allá de una producción musical, “Vallenato Social Club” es una declaración de amor a las raíces, una apuesta por mantener viva la herencia cultural y una invitación a que el vallenato siga tocando corazones en las nuevas generaciones.

En esta ocasión, la complicidad entre Gusi y Felipe Peláez se refleja en una interpretación cálida y genuina, donde las voces se entrelazan con naturalidad sobre una base rítmica con guitarras acústicas y eléctricas, bajo, teclados, percusión, caja, guacharaca y acordeón que evocan la raíz del folclor. Es una canción para cantar, dedicar y celebrar, pero también para recordar que el vallenato sigue siendo el lenguaje más auténtico del amor.

El lanzamiento de “A Tu Medida” llega acompañado de un videoclip grabado en el mismo estudio donde se le dio forma a la canción, un espacio íntimo que refleja la conexión entre ambos artistas. La pieza audiovisual captura la energía espontánea del encuentro y la magia del proceso creativo, dejando ver la naturalidad de dos intérpretes que disfrutan hacer música desde la raíz.

Con “A Tu Medida”, Gusi continúa consolidando el camino de “Vallenato Social Club”, un homenaje vivo a la identidad musical del país que seguirá presentando nuevas colaboraciones próximamente.