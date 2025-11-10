El cantautor samario Carlos Vives, anuncia su gira TOUR AL SOL 2026, un espectáculo único que recorrerá ciudades de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Esta gira celebra más de treinta años de trayectoria de Vives, con momentos memorables que atraviesan el alma y los clásicos de La Provincia, que han marcado a generaciones.

La preventa de boletos será el jueves, 13 de noviembre a las 10:00am (hora local), mientras que la venta general inicia el viernes, 14 de noviembre a las 10:00 am (hora local). Para más información y venta de boletos, visite www.carlosvives.com.

TOUR AL SOL es más que una gira de conciertos: es un viaje musical que sigue el camino del sol. Desde el primer rayo del amanecer, que simboliza la esperanza y los nuevos comienzos; pasando por el mediodía, lleno de energía y alegría en cada interpretación; hasta llegar al atardecer, donde la nostalgia y la magia se apoderan del escenario. Cada show es un encuentro con la historia musical de Carlos Vives, incluyendo sus grandes clásicos y éxitos inolvidables como “La Tierra del Olvido”, que está celebrando 30 años desde su lanzamiento.

El espectáculo contará con un montaje visual emblemático, donde el icónico sol de La Provincia emergerá como el sol que nace para dar inicio al espectáculo e iluminará toda la velada con su energía. Cada presentación será una experiencia irrepetible para los fanáticos.

Presentada por Cárdenas Marketing Network (CMN) para Estados Unidos y Canadá y No Limits Entertainment (Puerto Rico), el TOUR AL SOL 2026 es un homenaje a más de tres décadas de los vallenatos, ritmos colombianos y la alegría que Carlos Vives ha llevado a escenarios de todo el mundo. Una oportunidad para disfrutar de un recorrido musical que honra la nostalgia, la celebración y la pasión por la música latina.

La gira sigue con la celebración de los 30 años de su legendario álbum “La Tierra del Olvido”. Lanzado en 1995, este disco es una obra fundamental para la música colombiana y latina, ya que marcó un hito en la renovación del vallenato con la incorporación de elementos de otros géneros musicales. Su enfoque fresco y moderno no solo revitalizó las raíces musicales del Caribe colombiano, sino que también abrió las puertas a la globalización de la música latina, llevando la riqueza cultural de Colombia a un público internacional.

Con esta producción discográfica, Vives logró una conexión emocional con oyentes de todas las edades, consolidándose como un referente de la música latinoamericana contemporánea.