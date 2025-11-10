El Caribe colombiano celebró en grande. El canal regional Telecaribe fue reconocido en los Premios TAL (Televisión de América Latina) al obtener el galardón en la categoría “Mejor programa infantil, juvenil y educativo” con su producción ‘4, 8 y 12’, una propuesta fresca que mezcla humor, aprendizaje y alegría.
El programa, dirigido por Gerlin Geraldino y presentado por Ismael Sierra Fernández, junto a Monky y Serafín, conocidos como Los Doctores de la Risa, se ha convertido en una cita semanal para los niños del Caribe, donde la curiosidad y la imaginación se toman la pantalla.
Lea también: Cartagena recibe a las candidatas al Concurso Nacional de Belleza 2025 en una nueva edición llena de historia y elegancia
Telecaribe presenta ‘Móvil’: la primera serie interactiva del canal que transforma al televidente en guionista
Pero el reconocimiento no se quedó ahí. Telecaribe también brilló en la categoría ‘Gran Premio Colombia’, donde fue el canal regional más votado por el público, superando a más de diez canales públicos del país.
Este resultado refleja el cariño y la conexión que la audiencia mantiene con su canal, ese que transmite las historias, los acentos y la esencia del Caribe colombiano.
Durante la campaña de votación, el equipo de Telecaribe recorrió los siete departamentos de la región, recibiendo aplausos, sonrisas y mensajes de apoyo que confirmaron su papel como la gran casa audiovisual de la región.
Lea también: Stranger Things afronta su batalla final contra Vecna en un adiós “abrumador pero hermoso”
“Este logro nos llena de orgullo. Cada voto y cada mensaje del público son un impulso para seguir creando contenidos con identidad, con sentido y con calidad”, expresó Ismael Fernández Gámez, gerente del canal.