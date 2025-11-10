El Caribe colombiano celebró en grande. El canal regional Telecaribe fue reconocido en los Premios TAL (Televisión de América Latina) al obtener el galardón en la categoría “Mejor programa infantil, juvenil y educativo” con su producción ‘4, 8 y 12’, una propuesta fresca que mezcla humor, aprendizaje y alegría.

El programa, dirigido por Gerlin Geraldino y presentado por Ismael Sierra Fernández, junto a Monky y Serafín, conocidos como Los Doctores de la Risa, se ha convertido en una cita semanal para los niños del Caribe, donde la curiosidad y la imaginación se toman la pantalla.

Lea también: Cartagena recibe a las candidatas al Concurso Nacional de Belleza 2025 en una nueva edición llena de historia y elegancia

Pero el reconocimiento no se quedó ahí. Telecaribe también brilló en la categoría ‘Gran Premio Colombia’, donde fue el canal regional más votado por el público, superando a más de diez canales públicos del país.

Este resultado refleja el cariño y la conexión que la audiencia mantiene con su canal, ese que transmite las historias, los acentos y la esencia del Caribe colombiano.

Durante la campaña de votación, el equipo de Telecaribe recorrió los siete departamentos de la región, recibiendo aplausos, sonrisas y mensajes de apoyo que confirmaron su papel como la gran casa audiovisual de la región.

Lea también: Stranger Things afronta su batalla final contra Vecna en un adiós “abrumador pero hermoso”

“Este logro nos llena de orgullo. Cada voto y cada mensaje del público son un impulso para seguir creando contenidos con identidad, con sentido y con calidad”, expresó Ismael Fernández Gámez, gerente del canal.