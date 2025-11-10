Detrás del ritmo y la energía que Shakira proyecta en cada presentación, hay constancia, disciplina y amor por el ejercicio. La cantante barranquillera, que ha pasado buena parte de su vida entre escenarios, ensayos y giras, ha aprendido a cuidar su cuerpo con la misma pasión con la que compone o baila.

Desde hace más de diez años, la artista cuenta con la guía de su entrenadora personal, Anna Kaiser, quien ha diseñado rutinas que mezclan fuerza, baile y resistencia. Shakira entrena seis días a la semana, alternando sesiones de cardio con ejercicios de pesas y circuitos de alta intensidad que pueden durar hasta una hora.

Su preparación también incluye natación, una de sus actividades favoritas, con la que fortalece su cuerpo sin forzar las articulaciones.

El baile, por supuesto, es el alma de su entrenamiento. No solo le sirve para afinar las coreografías de sus espectáculos, sino también para mantener la resistencia que exige estar sobre un escenario durante horas.

Además, dedica tiempo a trabajar su zona abdominal con ejercicios de estabilidad y movimientos de fuerza, buscando siempre equilibrio entre energía y control.

La alimentación es otro pilar en su rutina. Shakira inicia el día con un desayuno que combina huevos, aguacate, tomate, pan integral y un batido de frutos rojos, una mezcla que le aporta proteínas, antioxidantes y grasas saludables.

Para el almuerzo, suele preferir platos ricos en proteínas como salmón o pescado blanco, acompañados de verduras o sopas de vegetales con jengibre. Entre comidas, opta por meriendas ligeras y saludables que le ayudan a mantener la energía estable durante toda la jornada.

Aunque su dieta es balanceada, no deja de darse gustos. El chocolate amargo y las chuletas de cerdo están entre sus antojos preferidos. Lo importante, según su equipo, es que todo se base en la moderación.

Cuando se preparaba para el Super Bowl de 2020, la cantante llevó su entrenamiento a otro nivel. Fueron más horas de ejercicio, sesiones intensas de cardio y una alimentación ajustada para maximizar su rendimiento. Sin embargo, su entrenadora siempre ha recalcado que el secreto de Shakira no está en una rutina milagrosa, sino en años de disciplina y compromiso con su bienestar.

Para recuperarse después de cada sesión, la artista usa rodillos de espuma y dedica tiempo a los estiramientos. Así evita lesiones y mantiene su cuerpo listo para seguir bailando, cantando y dejando huella.