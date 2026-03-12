De acuerdo con el estudio “Impulsando el futuro de las mujeres en los negocios” de KPMG, firma global de auditoría y consultoría, dos de cada tres mujeres ejecutivas han experimentado el “síndrome del impostor” en algún momento de su carrera profesional, esa voz interior que las sabotea y les dice que no lo van a lograr, que no son capaces o que no lo merecen.

En un contexto donde aún hay niñas que no se imaginan liderando, adolescentes que dudan de su voz y mujeres que cuestionan su propio poder, la empresa colombiana LA7EM creó She Is My Boss, una iniciativa que busca visibilizar historias de liderazgo femenino y abrir conversaciones sobre el papel de las mujeres en la economía y en el mundo empresarial.

La marca nació como un documental que hoy cuenta con cinco temporadas, 46 historias de mujeres líderes de Colombia, Panamá, El Salvador y Guatemala, más de 3.600 horas de rodaje en ocho países y quince ciudades del mundo, y más de 20 millones de visualizaciones en plataformas como YouTube, Instagram y su sitio web oficial.

Para 2026, la iniciativa evoluciona hacia un ecosistema de contenidos multiplataforma que busca ampliar la conversación sobre el liderazgo femenino y la participación de las mujeres en la toma de decisiones empresariales. La estrategia se articula en tres componentes principales:

HerStories: foros de liderazgo femenino donde se abordan temas como salud mental, toma de decisiones, autoestima e identidad. Documentary: la quinta temporada del documental She Is My Boss, que retrata historias de mujeres reales, sus trayectorias profesionales y los momentos que marcaron su camino hacia el liderazgo. Inside the Companies: un programa orientado a fortalecer el liderazgo de las mujeres dentro de las organizaciones y promover culturas empresariales más equitativas y sostenibles.

Para Camilo Betancur, creador y director de She Is My Boss, “aunque la participación laboral femenina alcanza el 53,4% y la presencia de mujeres en cargos directivos ha crecido 40%, todavía hay niñas que no se imaginan liderando, adolescentes que dudan de su voz y mujeres que no confían en su poder”.

En este contexto, la multiplataforma busca visibilizar historias de mujeres reales y abrir conversaciones sobre las barreras estructurales que aún influyen en el acceso de las mujeres a posiciones de liderazgo y toma de decisiones.

“Nuestra multiplataforma quiere evidenciar la vida de mujeres reales, que sostienen cargas invisibles y, al mismo tiempo, enfrentan barreras para llegar a las mesas donde se toman decisiones. Esa tensión no es solo social; es estructural”, agrega Betancur.

Como parte de esta nueva etapa, la quinta temporada del documental She Is My Boss estrena nuevos capítulos semanalmente en YouTube. La nueva temporada reúne a 12 mujeres líderes de distintos sectores, cuyas historias exploran los retos del liderazgo femenino, las decisiones que marcaron sus trayectorias profesionales y las barreras que aún enfrentan muchas mujeres para acceder a espacios de poder y de toma de decisiones.

A través de este ecosistema de contenidos, la iniciativa busca no solo visibilizar referentes femeninos, sino también impulsar conversaciones sobre el papel de las mujeres en el crecimiento económico, la innovación empresarial y la toma de decisiones en el país y en la región.

“Además de mujeres C-level (40%), profesionales y líderes (30%) y emprendedoras, empresarias e inversionistas (20%), la iniciativa busca vincular a niñas y adolescentes de colegios públicos y fundaciones. Entendemos el reto de inspirar a las mujeres en general, no solo a empresarias. Creemos que es clave que niñas y adolescentes crezcan con la idea de que son poderosas y que su voz puede y debe escucharse”, señala Camilo Betancur.