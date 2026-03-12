Juan Valdez anuncia alianza internacional con la reconocida diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada, en una edición limitada que transforma el café en una experiencia cultural, estética y emocional. La colaboración, que será lanzada oficialmente en marzo en Madrid, fusiona el origen del café premium 100% colombiano con uno de los lenguajes gráficos más icónicos y vibrantes del diseño europeo.

En un momento en el que los consumidores buscan conexión, significado y propuestas con identidad, la marca encuentra en la artista de la moda una aliada natural para acercarse tanto al mercado colombiano como al español y global desde una propuesta creativa, optimista y expresiva, fortaleciendo así su vínculo con nuevas generaciones y audiencias diversas.

Esta unión no solo convierte el café en un objeto de estilo y deseo, sino que también genera valor directo para las más de 550.000 familias cafeteras colombianas.

“Esta alianza representa el encuentro de dos mundos inesperados: el legado cafetero de nuestro país y el diseño español de autor. Más que una colaboración estética, es una apuesta estratégica para acercarnos emocionalmente a los consumidores en Colombia y el mundo desde una figura emblemática que encarna creatividad y optimismo”, comentó

Camila Escobar, CEO de Juan Valdez. Asimismo, agregó que, “Con esta iniciativa queremos evidenciar, una vez más, que Juan Valdez es una marca que honra profundamente su origen y su tradición cafetera, pero que al mismo tiempo evoluciona en su lenguaje, se mantiene contemporánea y es capaz de sorprender desde lo inesperado”.

Por su parte la diseñadora agregó, “para mi esta colaboración ha sido de mucha ilusión. El café colombiano tiene algo muy especial, muy auténtico y llevarlo a mi universo de color, formas y de alegría ha sido divertidísimo. Me encanta pensar que algo tan cotidiano como un café puede llenarse de optimismo, de diseño y de emoción, y convertirse en una pequeña obra de arte del día a día”.

Como resultado de un proceso de co-creación entre los equipos creativos de ambas marcas, la colección incluye un café edición limitada del portafolio Mujeres Cafeteras de Juan Valdez, con perfil balanceado y notas a mora y dulce caramelo junto con mugs de peltre, tote bags y empaques intervenidos con el universo visual colorido, optimista y pop característico de la diseñadora.

Juan Valdez por Agatha Ruiz de la Prada es una edición limitada que estará disponible en Colombia a través de tiendas a nivel nacional, e-commerce y supermercados. Asimismo, llegará a mercados internacionales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Turquía, Dubái, Estados Unidos y, por último, España, donde podrá encontrarse en las tiendas físicas de la marca y a través de su canal de comercio electrónico.

Con esta alianza, Juan Valdez demuestra que el café colombiano puede trascender la taza y convertirse en diseño, cultura y estilo de vida, reafirmando que el origen no solo se cultiva en las montañas de Colombia, sino que también puede proyectarse con fuerza en las capitales creativas del mundo.