El legado del cantante de música popular Yeison Jiménez volvió a conmover emociones entre sus seguidores luego de que el productor musical Georgy Parra compartiera material inédito del artista en redes sociales.

Asimismo, la publicación coincidió con los dos meses de su fallecimiento, ocurrido el pasado 10 de enero, cuando el intérprete viajaba junto a parte de su equipo de trabajo.

A través de su cuenta de Instagram, Parra difundió una serie de fotografías y videos grabados durante la producción de la canción ‘MLP’, estrenada en mayo de 2024. En uno de los clips se puede ver al cantante dentro del estudio interpretando el tema mientras el productor escucha la grabación y le solicita repetir el inicio para ajustar algunos detalles, mostrando así parte del proceso creativo que acompañaba sus proyectos musicales.

Además, entre el material compartido también aparece la imagen de una nota escrita a mano por el propio Jiménez. En el papel se alcanza a leer un fragmento de la letra de la canción acompañado de su firma, como si se tratara de una carta.

Finalmente, la fotografía generó múltiples reacciones de nostalgia entre los seguidores del artista, quienes recordaron su voz y el estilo que lo posicionó como una de las figuras más destacadas de la música popular colombiana.