El exfutbolista Fredy Guarín nuevamente está dando de qué hablar en redes sociales, esta vez por una publicación que subió a sus redes sociales.

El exjugador de Millonarios ha estado envuelto en polémicas ampliamente conocidas en relación a varios aspectos de su vida personal y sentimental. Llegó a tener mucho reconocimiento por su talento en el fútbol, llegando a jugar a nivel internacional.

Su última camiseta fue la de Millonarios FC en 2021, un breve paso que cerró su carrera profesional.

Luego de esa etapa como futbolista, la atención hacia Guarín comenzó a trasladarse hacia su vida privada. Sus seguidores han seguido de cerca su situación sentimental y algunos episodios personales.

Lo más reciente fue una publicación que compartió en sus redes sociales. El famoso deportista publicó una fotografía en compañía de sus hijos y su exesposa Andreina Fiallo, lo que sorprendió a todos porque se creía que no había buena relación entre ambos.

Fredy, en la publicación, agregó un emotivo mensaje en referencia al perdón y a los procesos personales.

“Aceptar que tenía un problema fue el inicio de ese abrazo y de esas sonrisas. Aunque no convivimos juntos siempre seremos familia. El poder del perdón. Este es el resultado del poder de Dios y unos corazones dispuestos con buena voluntad. Espero les sirva como testimonio”, se lee en el mensaje del post.

Guarín aparece abrazando a su hija Danna, durante la fiesta por sus 15 años. También aparecen sus otros hijos y se nota que hay música y luces de fondo.

