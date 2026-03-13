Los amantes del cine y la moda podrán volver a sumergirse en una de las películas más recordadas de los años 2000.

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Es nada más y nada menos que la esperada secuela de The Devil Wears Prada o en español ‘El diablo viste a la moda 2’ llegará a los cines el 1 de mayo de 2026.

La nueva entrega contará nuevamente con varias de las figuras que protagonizaron el filme original. Meryl Streep volverá a interpretar a la temida editora Miranda Priestly, mientras que Anne Hathaway retomará el papel de la periodista Andy Sachs.

También regresan Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci en el rol de Nigel Kipling, completando el grupo de personajes que se ganaron el cariño del público en la primera película.

Como parte de la promoción de The Devil Wears Prada 2, la producción presentó un póster oficial en el que aparecen los cuatro personajes principales. La imagen destaca nuevamente el papel del vestuario dentro de la historia, un elemento que se convirtió en uno de los sellos distintivos de la saga.

En la ilustración promocional, Miranda Priestly aparece con un llamativo vestido rojo que resalta por su diseño sofisticado. El resto del elenco también muestra estilos muy marcados. Andy Sachs aparece con un traje sastre blanco de líneas elegantes, reflejando la evolución de su personaje dentro del mundo editorial.

Por su parte, Emily Charlton luce un vestido negro con un diseño asimétrico, corto al frente y largo en la parte posterior, acompañado de guantes de ópera y botas que completan un look de alto impacto.

El estreno se da casi dos décadas después del lanzamiento de la primera película, que se convirtió en un clásico del cine relacionado con la moda y el periodismo.

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2 en Colombia?

Aunque los principales cines del país no han dado una fecha exacta, se espera que sea entre el 30 de abril o 1 de mayo.