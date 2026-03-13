El mundo del hip-hop está de luto tras confirmarse la muerte de Lord Sear, reconocido DJ y locutor que durante décadas formó parte de la escena musical de Nueva York.

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El artista falleció a los 53 años, aunque por el momento no se han revelado las causas de su muerte.

Sear era ampliamente conocido por su trabajo en el canal de radio Shade 45, una emisora dedicada al hip-hop fundada por el rapero Eminem en 2004. Desde su creación, el DJ se convirtió en una de las voces más representativas del espacio.

Sear was one of the greatest people to be around, I will never forget how he made me laugh on our tour together. Our time on @Shade45 together was always some of my favorite interviews. He made the world a better place and I’m gonna seriously miss that. Rest in peace Lil Trey… pic.twitter.com/JXs6mVzPKG — Marshall Mathers (@Eminem) March 12, 2026

Tras conocerse la noticia, diversas figuras del mundo del entretenimiento comenzaron a rendirle homenaje. La compañía Rockstar Games fue una de las primeras en reaccionar a través de la red social X, recordándolo como una figura clave del hip-hop neoyorquino y como presentador de Game FM en el videojuego Grand Theft Auto III.

Por su parte, Eminem también expresó su tristeza por la pérdida. En su mensaje destacó el buen humor y la cercanía de Sear durante los años en que trabajaron juntos.

Rest In Peace Lord Sear, Titan of NYC Hip-Hop and host of GTAIII's Game FM pic.twitter.com/fkbDZfVeEM — Rockstar Games (@RockstarGames) March 12, 2026

“Era una de las personas más maravillosas que he conocido. Nunca olvidaré cómo me hacía reír durante nuestra gira. Nuestro tiempo juntos en Shade 45 siempre fue especial”, escribió el rapero.

Ambos compartieron escenario durante la gira Anger Management Tour en el año 2000, una serie de conciertos que reunió a importantes figuras del género.

Lord Sear se consolidó como una voz clave dentro de Shade 45, donde trabajó durante más de dos décadas y ayudó a impulsar a nuevos talentos del hip-hop.