“El amor no tiene horario ni fecha en el calendario”, es una popular frase que sale a relucir cada vez que Cupido toca a las puertas del corazón, y parece ser que ese fue el caso del famoso humorista colombiano Hugo Patiño, quien actualmente tiene 96 años de edad, y continúa gozando de las mieles del amor.

El comediante se dejó llevar por las magia del amor a sus 55 años, una edad en la que muchos pensaría que las oportunidades ya están perdidas. Sin embargo, para Patino no fue así, pues para esa época empezó a escribir un nuevo capítulo en su historia cargada de muchas emociones.

Para los años 70, cuando Patiño ya era un reconocido comediante que aparecía en las pantallas a través del programa ‘Sábados Felices’, conoció a Dora Castrillón, quien en ese entonces solo tenía 15 primaveras. La diferencia entre Patiño y Castrillón era demasiado evidente; sin embargo, esto no fue impedimento para que la chispa del amor se encendiera.

A pesar de los 40 años de diferencia – algo escandaloso para muchos en esa época – Hugo y Dora se dejaron llevar por sus sentimientos luego de conocerse en Florida, Valle del Cauca. Lo que en un principio pareció solo algo fugaz, se transformó en un amor genuino y duradero, que se consolidó con el nacimiento de tres hijos.

Vale recordar que el artista, reconocido por interpretar personajes como ‘El Bobo Anselmo’ y ‘El Príncipe de Marulanda’, ya había tenido un matrimonio previo, del que nacieron sus tres hijos mayores, quienes actualmente viven en Estados Unidos.

Junto a Dora, el humorista tuvo tres hijos: ‘Tato’, Brenda y Ana María. Uno de los episodios que más llamó la atención del público fue el nacimiento de su hija menor, ocurrido cuando el comediante tenía 75 años.

Una vida dedicada al humor

Nacido el 10 de marzo de 1930 en Marulanda, Caldas, Hugo Patiño es considerado uno de los humoristas más veteranos del país. Su trayectoria incluye participaciones en televisión, cine y el teatro.

En 2026 celebró sus 96 años de vida, consolidándose como una de las figuras más longevas del entretenimiento colombiano.