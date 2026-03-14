El influencer, diseñador gráfico y conferencista originario de Medellín, Alejo Little, falleció el pasado viernes 13 de marzo.

Aurora Cossio y su camino hacia Hollywood

Así reaccionó Carolina Ramírez tras el desenlace de Yeimy Montoya en La reina del flow 3

Video: ciclista influencer sufrió peligrosa caída al borde de un acantilado

La noticia se conoció en redes sociales luego de que amigos cercanos y otros creadores de contenido compartieran mensajes de despedida y recuerdos junto a él.

Todavía no han dicho de manera oficial cuál fue la causa de su muerte, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores, pero sí se sabe que tuvo muchos quebrantos de salud en los últimos meses.

¿Quién era Alejo Little?

El influencer, cuyo nombre real era David Alejandro Peláez Marín, nació el 10 de febrero de 1993 y se hizo popular gracias a sus videos de humor y su carisma frente a la cámara.

Desde pequeño enfrentó una condición genética conocida como displasia ósea, la cual afectó el desarrollo de sus huesos y determinó su estatura, que rondaba los 90 centímetros. De acuerdo con testimonios que él mismo compartió en entrevistas, los médicos habían advertido al nacer que su expectativa de vida sería limitada.

Con el paso del tiempo logró convertir su historia en un mensaje de superación que conectó con miles de personas en redes sociales.

Alejo Little alcanzó gran popularidad en plataformas como Instagram y TikTok, donde publicaba contenido humorístico basado en situaciones cotidianas.

Además del entretenimiento, Alejo utilizó su visibilidad para transmitir mensajes sociales. Recorrió colegios, universidades y empresas ofreciendo charlas sobre la prevención del acoso escolar y la importancia de la autoestima.

Bajo el lema “Bullying sin medida es amarse sin medida”, compartía experiencias de su vida y promovía valores como el respeto, la empatía y la inclusión.

En 2019 aspiró al Concejo de Medellín con el respaldo de Alianza Social Independiente, impulsando propuestas relacionadas con la cultura, el arte y la inclusión social. Aunque no logró ser elegido, su candidatura le permitió ampliar su alcance e influencia entre los jóvenes.