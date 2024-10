Desde sus inicios, Clínica Láser de Piel ha realizado un trabajo médico excepcional con pacientes que presentan patologías y problemas estéticos de la piel, entregándoles la más avanzada tecnología láser de piel y otras complementarias que unidas a la experiencia de un equipo de médicos expertos han contribuido a mejorar el bienestar y autoestima de miles de pacientes.

Antes

Después

Última tecnología láser para manchas, tatuajes y rejuvenecimiento con Láser Picosegundos. ¡Nuevo y único!

Clínica Láser de Piel ha traído la última tecnología en láser picosegundos para que la población del norte del país reciba los mejores tratamientos en láser de piel, que, a través de protocolos únicos permiten resultados efectivos para disminuir o remover tatuajes, pecas, manchas, cicatrices y rejuvenecimiento, estimulando la formación de nuevo colágeno para lucir una piel más homogénea y hermosa.

Las manchas pueden ser epidérmicas o superficiales las cuales se remueven fácilmente en pocas sesiones, o lesiones crónicas como el melasma que es dérmico y profundo. Para estos pacientes, la clínica tiene en Barranquilla, la novedosa tecnología de láser picosegundos que llega a las capas profundas de la dermis iniciando un proceso de reorganización de los melanocitos, sin dañar la epidermis, logrando mejorar las manchas. Yonelis Salazar, paciente de melasma, sede Barranquilla, indica que ingresó a la clínica con el 95 % de su rostro con manchas y después de un tratamiento láser de melasma, logró recuperar una piel de tono uniforme por lo que afirmo: “Finalizado el tratamiento me voy feliz”. Esta tecnología también trata los cambios producidos por el envejecimiento como aparición de arrugas, manchas, poros abiertos y discromías, sin anestesia y sin los riesgos de una cirugía. Cada paciente satisfecho faculta a la clínica para seguir generando un impacto positivo.

Martina Gamarra de 74 años, paciente de rejuvenecimiento, expresa que su tratamiento con láseres fraccionado, picosegundos y vascular le han devuelto la belleza y juventud a su piel, comenta que sus amigas la admiran porque se le ve una piel bonita y brillante, que hasta incluso demuestra menos edad.

Antes

Después

Tratamientos Híbridos: láser + otras tecnologías maximizan los resultados

Gracias a las tecnologías disponibles en Clínica Láser de Piel y su equipo médico se han desarrollado protocolos que permiten aumentar la satisfacción de los pacientes a través de tratamientos híbridos.

Las ventajas de contar con múltiples tecnologías de punta: Tecnologías láser de pulso corto y largo, Ultrasonido Microfocalizado (HIFU), luces infrarrojas, radiofrecuencia fraccionada, radiofrecuencia tripolar, láseres vasculares, fraccionados y picosegundos se constituyen en potencial de transformación de la piel de nuestros pacientes, logrando resultados increíbles en pocas sesiones y sin incapacidad o con una incapacidad muy corta. Carlos Verbel, paciente de acné activo en Clínica Láser de Piel, después de su tratamiento láser afirmó: “Me había hecho tratamientos en otros lados y siempre recaía, vine a Clínica Láser de Piel y me siento satisfecho con los resultados”.

Luce tus piernas sin las molestas venitas

Otro gran aporte, son los láseres vasculares ya que pacientes con lesiones como venas pequeñas en cara y piernas (telangiectasias), medianas (venulectasias) en piernas, hemangiomas, manchas vino tinto, nevus de rubí, nevus ota, entre otros, pueden removerlas gracias a los cinco tipos de láseres vasculares y técnicas que están al alcance de clínicas especializadas como Clínica Láser de Piel ya que, debido al tamaño de los vasos, su color y configuración, no es posible tratar todas las venas y patologías vasculares con un solo láser. “El tratamiento láser en piernas cumplió mis expectativas, me siento muy motivada porque vi que realmente me sirvió el tratamiento y, la diferencia de mis piernas es notoria”, menciona Yudilma Andrade, paciente de Clínica Láser de Piel.

Antes

Después

Otros tratamientos lásers

· Cicatrices deprimidas y queloides

· Flacidez y bolsas en ojos

· Hiperpigmentaciones en cuerpo

· Reducción de medidas y grasa localizada